Grifo, 115 anni di fuoco: dalla Nord uno spettacolare regalo di compleanno al Curi

Un compleanno di fuoco per il Perugia, 115 anni dopo quel lontano 9 giugno del 1905 in cui nasceva la leggenda del Grifo. Una giornata particolare e dal clima surreale, come purtroppo tante altre in queste lunghe settimane segnate dall'emergenza coronavirus, privata del tradizionale corteo dei tifosi dopo la generosa e responsabile scelta fatta dagli ultras per evitare assembramenti.

Proprio su invito dei gruppi organizzati qualcuno in città ha messo un drappo biancorosso al balconi e alla finestra, mentre la società celebrava questo importante anniversario sui social e con uno striscione appeso questa mattina all'ingresso del Curi tra tante bandiere e poi con una lettera del presidente Massimiliano Santopadre pubblicata sul sito del club. Nel frattempo la squadra, che da ieri (lunedì 8 giugno) ha ricominciato ad allenarsi in gruppo a porte chiuse e in un antistadio blindato dal rigido protocollo sanitario concordato da governo e Figc, lavorava in vista della trasferta di Ascoli (seduta a parte per Rajkovic, Benzar e Gyomber) dove ripartirà il cammino degli uomini di Cosmi.

Verso l'ora di pranzo ecco il primo 'regalo' dall'ex bomber Marco Negri su Instagram (il video in fondo all'articolo) e poi, proprio quando un compleanno sentito ma vissuto in tono dimesso sembrava ormai sfilare via, ecco la spettacolare sorpresa che ha letteralmente 'infiammato' il Curi e tutto il popolo biancorosso. Col sole ormai tramontato e la sera calata su Pian di Massiamo, sono stati accesi degli enormi falò allestiti dai gruppi della Curva Nord lungo il perimetro dello stadio, che si è illuninato a giorno disegnando uno scenario da brividi.

"Ogni notte ha la sua stella più bella. Buon compleanno vecchio Grifone..." è il messaggio comparso subito dopo sulla pagina Facebook 'Curva Nord Perugia, seguito a tuota sui vari social dalle prime suggestive foto scattate dalle colline circostanti, da Ferro di Cavallo e Città della Domenica o da Santa Lucia. E c'è infine chi, come la pagina Instagram 'gliocchidenakata', con ironico orgoglio ha sfoggiato una spettacolare immagine del Curi 'on fire' scrivendo a corredo: "Per il compleanno faccio una cenetta tranquilla, solo gli amici più stretti... Tanti auguri Grifo".