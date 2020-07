LIVE Serie B, Pescara-Perugia: segui in diretta la partita del Grifo

Perugia di nuovo in campo oggi (venerdì 10 luglio, ore 21 con diretta testuale su questa pagina) dopo le due immeritate sconfitte consecutive incassate a Cittadelle e al 'Curi' contro il Pordenone, con i biancorossi di Cosmi impegnati a Pescara nel match valido per la 33ª giornata di Serie B. Una sfida che, a causa degli ultimi risultati negativi, è diventata uno scontro diretto in zona salvezza per un Grifo che - a +1 sugli abruzzesi - è ora lontano 6 punti dalla zona playoff e ha solo 4 lunghezze di margine su quella playout.

Una sfida che, a causa degli ultimi risultati negativi, è diventata uno scontro diretto in zona salvezza per un Grifo che - a +1 sugli abruzzesi - è ora lontano 6 punti dalla zona playoff e ha solo 4 lunghezze di margine su quella playout. Cosmi dovrà fare a meno per squalifica del difensore Sgarbi e del jolly Falzerano, ma recupera Vicario tra i pali e Falasco dietro e inoltre - in vista della successiva e ravvicinata trasferta di lunedì (13 luglio, ore 18.45) a Cosenza - ha inserito tra i 23 convocati anche l'attaccante Falcinelli e i due centrali Angella e Gyomber.

LA 33ª GIORNATA (venerdì 10 luglio) - Ore 18.45: Juve Stabia-Entella. Ore 21: Ascoli-Salernitana, Benevento-Venezia, Chievo-Trapani, Cittadella-Crotone, Empoli-Frosinone, Livorno-Cremonese, Pescara-Perugia, Pordenone-Pisa, Spezia-Cosenza.

LA CLASSIFICA - Benevento 76, Crotone 55, Pordenone 52, Cittadella 52, Frosinone 51, Spezia 50, Salernitana 47, Chievo 46, Pisa 46, Empoli 45, Entella 42, Perugia 40, Pescara 39, Venezia 39, Cremonese 37, Ascoli 36, Juve Stabia 36, Cosenza 31, Trapani (-2) 31, Livorno 21.

⚽️ | MATCH DAY

🆚 | @PescaraCalcio

🏆 | Lega B

🕘 | 21:00

🏟️ | Stadio Adriatico

📺 | @DAZN_IT

📻 | Official Radio AC Perugia - Umbria Radio (92.0 e 97.2 FM)

⚪️🔴 | #FORZAGRIFO pic.twitter.com/CSIvC4rul3 — A.C. Perugia (@ACPerugiaCalcio) July 10, 2020