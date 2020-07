LIVE Serie B, Perugia-Pordenone: segui in diretta la gara del Curi

Dopo il ko di Cittadella il Perugia torna in campo oggi (venerdì 3 luglio, ore 21) contro il Pordenone quinto in classifica: il match, valido per la 32ª giornata di campionato, è il quarto per il Grifo dopo il lungo stop della Serie B per l'emergenza coronavirus.

I biancorossi cercano una vittoria in grado di rilanciarli nella corsa ai playoff, distanti ora quattro punti mentre il margine zulla zona playout è di sei lunghezze.

LA 32ª​ GIORNATA - Ore 18.45: Pisa-Cittadella. Ore 21: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Pescara, Crotone-Benevento, Frosinone-Spezia, Perugia-Pordenone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Livorno, Venezia-Empoli, Virtus Entella-Chievo Verona.

LA CLASSIFICA - Benevento 76, Crotone 52, Cittadella 52, Spezia 50, Pordenone 49, Frosinone 48, Chievo 45, Salernitana 44, Pisa 43, Empoli 42, Entella 41, Perugia 40, Venezia 39, Pescara 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani (-1) 29, Livorno 21.