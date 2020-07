LIVE Serie B, Perugia-Pordenone 1-2: segui in diretta la gara del Curi

Dopo il ko di Cittadella il Perugia torna in campo oggi (venerdì 3 luglio, ore 21) contro il Pordenone quinto in classifica: il match, valido per la 32ª giornata di campionato, è il quarto per il Grifo dopo il lungo stop della Serie B per l'emergenza coronavirus. I biancorossi cercano una vittoria in grado di rilanciarli nella corsa ai playoff, distanti ora quattro punti mentre il margine sulla zona playout è di sei lunghezze.

Perugia-Pordenone 1-2

PRIMO TEMPO:

42' - Il Grifo accusa il colpo e il Pordenone cerca il colpo del ko: ripartenza friulana in quattro contro tre, ma Ciurria sbaglia il passaggio per Candellone

39' - GOL del Pordenone: con il Grifo apparentemente in controllo del match segna ancora il Pordenone: cross di De Agopstini dalla sinistra e bella girata di Ciurria, che anticipa Sgarbi e batte Fulignati

37' - Ammonizione nel Perugia: Sgarbi trattiene Ciurria a mettà campo e si prende il giallo, oltre che i rimproveri di Cosmi visto che il difensore era diffidato e dovrà così saltare per squalifica il prossimo match in trasferta a Pescara

36' - Buona punizione per il Grifo, conquistata sulla destra da Mazzocchi, fermato con un fallo da De Agostini: cross in mezzo e palla bloccata dal portiere Di Gregorio

33' - Prova a reagire il Pordenone ma la conclusione dalla distanza di Tremolade è fuori misura: palla abbondantemente a lato

32' - Traversa del Grifo: Buonaiuto elude il pressing di Vogliacco e premia l'inserimento in area di Nicolussi, che si porta la palla sul destro facendo così fuori Barison ma poi calcia sul montante

31' - Riprende il gioco con Barison uscito come da regolamento dal campo dopo i soccorsi e poi rientrato con l'ok dell'arbitro. Ci riprova il Pordenone ma Carraro fa 'diga' al limite su Pobega e fa ripartire il Grifo

30' - Gioco fermo: a terra c'è l'ex grifone Barison, medicato dallo staff sanitario del Pordenone dopo essersi fatto male da solo nel tentativo di anticipare un Melchiorri in grande forma

28' - Insiste il Grifo: splendido colpo di tacco di Melchiorri per Nicolussi che però non controlla bene il pallone e perde l'attimo per concludere in porta, poi viene respinto dalla difesa friulana il successivo cross di Buonaiuto

27' - Buona uscita bassa del portiere di Fulignati su Candellone

25' - Ci prova ancora il Perugia: Buonaiuto centra per Melchiorri, che difende bene la palla e la restituisce al fantasista il cui destro a giro dal limite è però impreciso: palla sul fondo

23' - Dopo una partenza forte del Pordenone ora è il Grifo ad aver alzato il baricentro e a fare la partita, con il Pordenone chiuso per provare poi a ripartire

21' - Grifo vicinissimo al gol: cross dalla destra di Mazzocchi e splendida torsione di Melchiorri, che sovrasta Barison e di testa però sfiora solamente il palo

20' - Primo ammonito nel Pordenone: giallo a Vogliacco per fallo su Dragomir che era stato bravo a superarlo a metà campo

18' - Pressing di Pobega su Rosi, ma il capitano del Grifo difende bene il pallone e conquista un calcio di punizione dopo la spinta dell'avversario

17' - Ancora pericoloso il Perugia: Nicolussi apre per Mazzocchi, cross per Melchiorri che 'arpiona' il pallone e cerca la girata di sinistro, 'murato' però dall'ex grifone BaArison

16' - Nel Grifo intanto Mazzocchi è tornato a destra con Dragomir di nuovo a sinistra

15' - Chance per il Grifo: Buonaiuto disorienta Burrai con una finta e ci prova col destro dai 25 metri, ma il suo destro è 'strozzato' e la palla termina sul fondo

12' - Conclusione dalla distanza di Burrai e palla deviata in angolo: sugli sviluppi del corner si salva la difesa del Perugia

11' - Grifo pericoloso: grande verticalizzazione di Melchiorri per Buonaiuto, che si libera di Vogliacco ma pressato dal terzino ospite va giù in area e chiede invano il rigore: per Camplone di Pescara è tutto regolare

10' - Cosmi intanto ha invertito gli esterni, spostando Dragomir a destra e Mazzocchi a sinistra

9' - Il Grifo però c'è e ci prova sulla destra: ancora Nicolussi apre a destra per Mazzocchi che scarica per Falzerano, cross con il destro e palla deviata in corner: sugli sviluppi dell'angolo la difesa friulana 'libera' l'area

8' - Subito emozioni al Curi, dove il Pordenone cerca di rialzare il baricentro dopo il pareggio del Grifo

6' - GOL del Perugia: dopo un numero di Nicolussi Caviglia ('sombrero' su Burrai e apertura a destra) Falzerano si fa personare, rientrando sul sinistro e calcia dal limite spedendo il pallone sotto l'incrocio sul palo più lontano

2' - GOL del Pordenone: dopo 70" i friulani sono avanti. Dopo un pallone pstrappato da Pobega a Falzerano (con Mazzocchi che era andato già in sovrapposizione) cross di Tremolada e colpo di testa di Mazzocco, che sul secondo palo sovrasta Dragomir - schierato esterno sinistro nel 3-5-2 - e batte Fulignati

1' - Iniziata Perugia-Pordenone al Curi

LE SCELTE DEI TECNICI - Nel Perugia fuori dai titolari Iemmello, con Buonaiuto dentro a supporto del confermato Melchiorri (ancora in campo dopo le ottime prestazioni contro il Crotone prima e poi a Cittadella). Tornano nell'undici iniziale anche il recuperato Dragomir, schierato come esterno sinistro del 3-5-2, e Carraro (al rientro dalla squalifica) in regia. Confermata invece la probabile formazione della vigilia per il Pordenone dell'ex ternano Attilio Tesser, che non abbandona il 4-3-1-2.

Perugia-Pordenone 1-2

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Rajkovic, Mazzocchi; Falzerano, Dragomir, Carraro, Nicolussi Caviglia, Mazzocchi; Buonaiuto, Melchiorri. A disp.: Albertoni, Righetti, Benzar, Nzita, Konate, Kouan, Capone, Iemmello. All. Cosmi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada, Candellone, Ciurria. A disp.: Bindi, PAssador, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Misuraca, Bocalon, Almici, Zammarini. All. Attilio Tesser

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

MARCATORI: 2' pt Mazzocco (Po), 6' Falzerano (Pe), 39' pt Ciurria (Po)

NOTE: Ammoniti: Sgarni (Pe), Vogliacco (Po)

LA 32ª​ GIORNATA - Ore 18.45: Pisa-Cittadella 2-0. Ore 21: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Pescara, Crotone-Benevento, Frosinone-Spezia, Perugia-Pordenone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Livorno, Venezia-Empoli, Virtus Entella-Chievo Verona.

LA CLASSIFICA - Benevento 76, Crotone 52, Cittadella* 52, Spezia 50, Pordenone 49, Frosinone 48, Pisa* 46, Chievo 45, Salernitana 44, Empoli 42, Entella 41, Perugia 40, Venezia 39, Pescara 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani (-1) 29, Livorno 21. (*una garain più)