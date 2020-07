Perugia-Pordenone 1-2: Grifo disattento e sfortunato, addio ai sogni playoff

Un Grifo disattento e sfortunato cade ancora dopo il ko del Cittadella. Stavolta a sconfiggere il Perugia di Cosmi è un Pordenone tosto e cinico, capace di sfruttare due delle tre occasioni da gol create. I biancorossi invece, puniti dopo poco più di un minuto da Mazzocco (sorpreso Dragomir schierato esterno sinistro nel 3-5-2), riescono a pareggiare ma poi non a sorpassare. Gara sfortunata per i grifoni, che colpiscono un legno per tempo (con Nicolussi Caviglia e Carraro), chiedono invano due rigori su Buonaiuto e Rajkovic e chiudono in dieci per il rosso a Falzerano, autore del momentaneo pari. Giallo pesante nel primo tempo per Sgarbi, che poi si fa beffare da Ciurria in occasione del 2-1 ospite: ammonizione da diffidato e squalifica in arrivo, salterà la tresferta di Pescara (come Falzerano) mettendo ancora più in difficoltà un Grifo già in grande emergenza per i numerosi infortuni e ora lontyano 6 punti dai playoff, mentre si riducono a 4 quelli di vantaggio sulla zona playout.

BOTTA E RISPOSTA - Perugia sotto di un gol contro il Pordenone al Curi alla fine della prima frazione di gara. Più cinici i 'ramarri dell'ex tecnico ternano Attilio Tesser, in vantaggio dopo poco più di un minuto: Falzerano si fa strappare palla da Pobega con Mazzocchi già in sovrapposizione, palla a De Agostini che pennella il cross sul secondo palo dove Mazzocco sovrasta Dragomir e di testa batte Fulignati. Immediata la reazione del Grifo, spinto da Melchiorri e Nicolussi Caviglia subito 'dentro' il match', con Falzerano che si fa subito perdonare rientrando sul sinistro e togliendo la ragnatela dall'incrocio sul palo più lontano con una precisa conclusione dal limite. Il pari dà coraggio al Grifo che alza il baricentro e chiude i friulani nella propria metà campo, chiedendo invano un rigore all'11 dopo un contatto in area tra Vogliacco e Buonaiuto, lanciato da una splendida verticalizzazione di Melchiorri.

TRAVERSA E BEFFA - Il fantasista 'strozza' poi il destro dal limite al 15' mentre Melchiorri trova prima il 'muro' dell'ex grifone Barison (17') e poi sfiorail palo di testa in torsione su cross di Mazzocchi (21'). Ci riprova allora Buonaiuto, che dopo uno scambio con Melchiorri sbaglia la mira con il destro a giro (25') mentre su quello di Nicolussi Caviglia il pallone si stampa sulla traversa. Il Pordenone sembra alle corde e cerca di alleggerire la pressione biancorossa con un velleitario tiro dalla distanza di Tremolada (33') ma al 39', a sorpresa, è di nuovo avanti: cross di De Agostini e Ciurrai trova la rete in girata di sinistro anticipando Sgarbi, che due minuti prima era stato ammonito per una evitabile trattenuta sullo stesso attaccante a metà campo (era diffidato e salterà per squlifica la prossima trasferta di Pescara).

ALTRO LEGNO - Il Perugia nella ripresa cerca subito il pari ma al 4' è di nuovo un legno, stavolta il palo, a salvare il Pordenone sulla splendida volée mancina di Carraro su cross di Melchiorri. Proprio l'attaccante poco dopo si scontra involontariamente con il portiere ospite Di Gregorio, costretto a uscire in barella dopo aver sbattuto violentemente la nuca a terra (e trasportato in ospedale per accertamenti). Il Grifo non sfonda e Cosmi si gioca la carta Iemmello (fuori Bunaiuto al 65'), che ha subito una buona occasione ma si vede respingere il destro a colpo sicuro dall'ex grifone Barison in scivolata (69'), mentre poco dopo serve la doppia deviazione di Rosi e Fulignati per evitare il tris di Ciurria sul terzo tiro in porta dei friulani.

GRIFO IN DIECI - Il Perugia invece è stanco, non riesce più a creare grandi pericoli e all'80' Falzerano lo lascia in dieci prendendosi il rosso per proteste dopo un fallo fishciatogli contro a metà campo ("Svegliati" l'invito rivolto all'arbitro Camplone di Pescara). L'ultimo brivido nell'ultimo dei sette minuti di recupero, quando Rajkovic va giù in area su cross di un irriducibile Melchiorri e chiede poi invano il rigore. Finisce 2-1 per i friulani e con il Grifo che dà l'addio ai sogni playoff ed è invece costretto a guardarsi alle spalle.

IL TABELLINO:

Perugia-Pordenone 1-2

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi (43' st Benzar), Sgarbi, Rajkovic, Mazzocchi; Falzerano, Dragomir, Carraro, Nicolussi Caviglia, Mazzocchi; Buonaiuto (20' st Iemmello), Melchiorri. A disp.: Albertoni, Righetti, Benzar, Nzita, Konate, Kouan, Capone. All. Cosmi

PORDENONE (4-3-1-2): Di Gregorio (14' st Bindi); Vogliacco, Barison (29' st Almici), Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada (25' st Zammarini), Candellone (25' st Bocalon), Ciurria. A disp.: Passador, Stefani, Chiaretti, Semenzato, Pasa, Misuraca. All. Attilio Tesser

ARBITRO: Giacomo Camplone di Pescara

MARCATORI: 2' pt Mazzocco (Po), 6' Falzerano (Pe), 39' pt Ciurria (Po)

NOTE: Esplusi: al 35' st Falzerano (Pe) per proteste. Ammoniti: Sgarbi, Rajkovic, Melchiorri (Pe), Vogliacco, Bassoli, Candellone, Tremolada (Po)

FINE SECONDO TEMPO- Il Pordenone batte 2-1 un Grifo disattento e sfortunato, che dà probabilmente l'addio ai sogni playoff.

52' - Finita la gara al Curi:

51' - Altro rigore chiesto invano dal Grifo: cross di Melchiorri e Rajkovic va giù in area dopo un contatto per Pobega, ma per Camplone è tutto regolare.

49' - Il Perugia si scopre nel tentativo disperato di pareggiare e lascia spazi, ma Sgarbi è bravo a chiudere su Ciurrai. L'azione prosegue e Mazzocchi ci prova con il destro dal limite senza però inquadrare la porta

48' - Ottima chiusura di Sgarbi su Bocalon, ma poi Nicolussi sbaglia la verticalizzazione. Prosegue l'azione ed è Carraro in scivolata a fermare il Pordenone sulla trequarti

47' - Il Pordenone cerca di tenere il Grifo dietro ma Rajkovic chiude bene su Almici

45' - Sette i minuti di recupero concessi dall'arbitro Camplone di Pescara

43' - Sostituzione nel Grifo: fuori Rosi e dentro Benzar, con la fascia di capitano che passa a Melchiorri e il Grifo ora schierato con uno spregiudicatissimo 2-4-3

41' - Ora è il Perugia ad attaccare: azione manovrata e sinistro dalla distanza di Rajkovic che però non inquadra la porta

40' - Ci prova il Pordenone in superiorità numerica: De Agostini affonda sulla sinistra ma poi sbaglia il cross

36' - Ora il Grifo è schierato con il 3-4-2 (Nicolussi allargato a sinistra e Dragomir in mediana con Carraro) e Cosmi carica i biancorossi: "Dà più gusto pareggiarla così" urla alla squadra dalla panchina

35' - Perugia in dieci: espulso Falzerano per proteste dopo un fallo fischiatogli contro. "La punizione era al contrario, svegliati" ha detto il centrocampista all'arbitro.

34' - Ci prova il Grifo: buona uscita di Sgarbi, palla a Dragomir che poi sbaglia il passaggio di ritorno per il difebsore che si era portato al limite

33' - Buona chiusura di Melchiorri su Almici: palla in corner, poi sull'angolo Melchiorri respinge di testa e poi Bocalon si trascina la palla sul fondo

32' - Un'altra ammonizione nel Pergia: giallo a Carraro per un fallo a metà campo

31' - Ammonito il grifone Melchiorri per un'entrata a centrocampo

30' - Ammonito dalla panchina Tremolada del Pordenone per un battibecco a distanza con Falzerano

29' - Quarto cambio nel Pordenone: fuori l'ex grifone Barison per un problema fisico e dentro Almici

28' - Prova ad attaccare il Grifo: lancio profondo di Carraro ma Melchiorri di testa non riesce a fare da sponda per Iemmello

27' - Angolo per il Pordenone, palla in mezzo dove Fulignati esce ma non trattiene il pallone regalando così un altro angolo ai friulani

26' - Pordenone vicino al gol: gran botta di Ciurria e palla in angolo dopo la doppia deviazione di Rosi e Fulignati, che la alza sopra la traversa

25' - Doppio cambio nel Pordenone: dentro Bocalon per Candellone in attacco e Zammarini per Tremolada nel ruolo di trequartista

24' - Attacca il Perugia: cross 'velenoso' di Falzerano ma di testa non ci arrivano nè Melchiorri né Iemmello. L'azione poi prosegue e Iemmello va vicino al pari, rimontato però da Barison che in spaccata gli respinge il tiro di destro

23' - Secondo giallo nel Pordenone: ammonito Candellone per una trattenuta su Mazzocchi in fuga sulla destra

22' - Ammonizione nel Grifo: giallo Rajkovic per una dura entrata a metà campo su Ciurria

20' - Primo cambio nel Perugia: dentro Iemmello e fuori Buonaiuto

19' - Palla pericolosamente persa da Sgarbi ma rimedia Falzerano che strappa la palla a Mazzocco e conquista una punizione

17' - Il Grifo cerca il pari: cross di Rajkovic dalla sinistra e palla respinta dalla difesa, poi è Buonaiuto a penetrare in area e a calciare però sull'esterno della rete

15' - Verticalizzazione 'no look' di Melchiorri per Buonaiuto, ma la palle è troppo lunga e Bindi prende la palla. Cosmi intanto manda a scaldarsi Iemmello

14' - Cambio nel Pordenone: Di Gregorio esce in barella con il collo immobilizzato (andrà in ospedale per accertamenti) e lascia il posto al secondo portiere Bindi

12' - L'allarme sembra rientrato ma il portiere osite Di Gregorio è ancora a terra e sarà necessaria la sostituzione

10' - Avanti il Grifo: sventagliata di Nicolussi per Mazzocchi che si invola sulla destra e crossa per Melchiorri, anticipato dal portiere Di Gregorio che però si vede poi arrivare l'attaccante biancorosso addosso e subisce un duro colpo (contatto involontario) restando a terra dopo aver battuto la nuca a terra. Subito in campo lo staff medico del Pordenone,richiamato a grandi gesti dai calciatori in campo spaventati, e momenti di apprensione.

9' - Punizione dal limite per il Pordenone: va Tremolada con il sinistro ma la traiettoria è alta.

6' - Punizione per il Grifo dalla destra calciata da Nicolussi, cross al centro e palla smanacciata dal portiere ospite Di Gregorio con il successivo potente destro al volo di Mazzocchi poi respinto da Vogliacco

5' - Ammonito Bassoli del Pordenone per fallo su Buonaiuto

4' - Palo del Perugia: Nicolussi allarga per Dragomir, cross al centro e bella girata al volo di Carraro con il sinistro, con il pallone che si stampa però sul legno

3' - Ancora Pobega affonda a sinistra ma Falzerano lo chiude in corner

2' - Subito avanti il Pordenone ma il tiro di Pobega è fuori misura

1' - Iniziata senza cambi la ripresa al Curi con il Pordenone avanti 2-1 sul Perugia

FINE PRIMO TEMPO - Pordenone avanti 2-1 sul Perugia al Curi dopo il primo tempo

46' - Angolo per il Grifo conquistato da Nicolussi Caviglia: è lo stesso juventino a crossare dalla bandierina, ma dopo una deviazione di un suo difensore il portiere fiulano Di Gregorio blocca il pallone

45' - Un minuto di recupero concesso dall'arbitro

42' - Il Grifo accusa il colpo e il Pordenone cerca il colpo del ko: ripartenza friulana in quattro contro tre, ma Ciurria sbaglia il passaggio per Candellone

39' - GOL del Pordenone: con il Grifo apparentemente in controllo del match segna ancora il Pordenone: cross di De Agopstini dalla sinistra e bella girata di Ciurria, che anticipa Sgarbi e batte Fulignati

37' - Ammonizione nel Perugia: Sgarbi trattiene Ciurria a mettà campo e si prende il giallo, oltre che i rimproveri di Cosmi visto che il difensore era diffidato e dovrà così saltare per squalifica il prossimo match in trasferta a Pescara

36' - Buona punizione per il Grifo, conquistata sulla destra da Mazzocchi, fermato con un fallo da De Agostini: cross in mezzo e palla bloccata dal portiere Di Gregorio

33' - Prova a reagire il Pordenone ma la conclusione dalla distanza di Tremolade è fuori misura: palla abbondantemente a lato

32' - Traversa del Grifo: Buonaiuto elude il pressing di Vogliacco e premia l'inserimento in area di Nicolussi, che si porta la palla sul destro facendo così fuori Barison ma poi calcia sul montante

31' - Riprende il gioco con Barison uscito come da regolamento dal campo dopo i soccorsi e poi rientrato con l'ok dell'arbitro. Ci riprova il Pordenone ma Carraro fa 'diga' al limite su Pobega e fa ripartire il Grifo

30' - Gioco fermo: a terra c'è l'ex grifone Barison, medicato dallo staff sanitario del Pordenone dopo essersi fatto male da solo nel tentativo di anticipare un Melchiorri in grande forma

28' - Insiste il Grifo: splendido colpo di tacco di Melchiorri per Nicolussi che però non controlla bene il pallone e perde l'attimo per concludere in porta, poi viene respinto dalla difesa friulana il successivo cross di Buonaiuto

27' - Buona uscita bassa del portiere di Fulignati su Candellone

25' - Ci prova ancora il Perugia: Buonaiuto centra per Melchiorri, che difende bene la palla e la restituisce al fantasista il cui destro a giro dal limite è però impreciso: palla sul fondo

23' - Dopo una partenza forte del Pordenone ora è il Grifo ad aver alzato il baricentro e a fare la partita, con il Pordenone chiuso per provare poi a ripartire

21' - Grifo vicinissimo al gol: cross dalla destra di Mazzocchi e splendida torsione di Melchiorri, che sovrasta Barison e di testa però sfiora solamente il palo

20' - Primo ammonito nel Pordenone: giallo a Vogliacco per fallo su Dragomir che era stato bravo a superarlo a metà campo

18' - Pressing di Pobega su Rosi, ma il capitano del Grifo difende bene il pallone e conquista un calcio di punizione dopo la spinta dell'avversario

17' - Ancora pericoloso il Perugia: Nicolussi apre per Mazzocchi, cross per Melchiorri che 'arpiona' il pallone e cerca la girata di sinistro, 'murato' però dall'ex grifone Barison

16' - Nel Grifo intanto Mazzocchi è tornato a destra con Dragomir di nuovo a sinistra

15' - Chance per il Grifo: Buonaiuto disorienta Burrai con una finta e ci prova col destro dai 25 metri, ma il suo destro è 'strozzato' e la palla termina sul fondo

12' - Conclusione dalla distanza di Burrai e palla deviata in angolo: sugli sviluppi del corner si salva la difesa del Perugia

11' - Grifo pericoloso: grande verticalizzazione di Melchiorri per Buonaiuto, che si libera di Vogliacco ma pressato dal terzino ospite va giù in area e chiede invano il rigore: per Camplone di Pescara è tutto regolare

10' - Cosmi intanto ha invertito gli esterni, spostando Dragomir a destra e Mazzocchi a sinistra

9' - Il Grifo però c'è e ci prova sulla destra: ancora Nicolussi apre a destra per Mazzocchi che scarica per Falzerano, cross con il destro e palla deviata in corner: sugli sviluppi dell'angolo la difesa friulana 'libera' l'area

8' - Subito emozioni al Curi, dove il Pordenone cerca di rialzare il baricentro dopo il pareggio del Grifo

6' - GOL del Perugia: dopo un numero di Nicolussi Caviglia ('sombrero' su Burrai e apertura a destra) Falzerano si fa personare, rientrando sul sinistro e calcia dal limite spedendo il pallone sotto l'incrocio sul palo più lontano

2' - GOL del Pordenone: dopo 70" i friulani sono avanti. Dopo un pallone pstrappato da Pobega a Falzerano (con Mazzocchi che era andato già in sovrapposizione) cross di Tremolada e colpo di testa di Mazzocco, che sul secondo palo sovrasta Dragomir - schierato esterno sinistro nel 3-5-2 - e batte Fulignati

1' - Iniziata Perugia-Pordenone al Curi

LE SCELTE DEI TECNICI - Nel Perugia fuori dai titolari Iemmello, con Buonaiuto dentro a supporto del confermato Melchiorri (ancora in campo dopo le ottime prestazioni contro il Crotone prima e poi a Cittadella). Tornano nell'undici iniziale anche il recuperato Dragomir, schierato come esterno sinistro del 3-5-2, e Carraro (al rientro dalla squalifica) in regia. Confermata invece la probabile formazione della vigilia per il Pordenone dell'ex ternano Attilio Tesser, che non abbandona il 4-3-1-2.

LA 32ª​ GIORNATA - Ore 18.45: Pisa-Cittadella 2-0. Ore 21: Cosenza-Ascoli, Cremonese-Pescara, Crotone-Benevento, Frosinone-Spezia, Perugia-Pordenone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Livorno, Venezia-Empoli, Virtus Entella-Chievo Verona.

LA CLASSIFICA - Benevento 76, Crotone 52, Cittadella* 52, Spezia 50, Pordenone 49, Frosinone 48, Pisa* 46, Chievo 45, Salernitana 44, Empoli 42, Entella 41, Perugia 40, Venezia 39, Pescara 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani (-1) 29, Livorno 21. (*una garain più)