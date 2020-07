LIVE Serie B, Perugia-Cremonese 0-0: segui in diretta la sfida del Curi

Dopo la sconfitta di Cosenza e la classifica che ora fa paura davvero il Perugia, scivolato in zona playout, torna in campo stasera (venerdì 17 luglio, ore 21) contro la Cremonese di Pierpaolo BIsoli (che guida la colonia grigiorossa di ex grifoni completata da Ciofani, Parigini, Crescenzi e da Gustafson e Kingsley che non saranno però della partita). Una sfida per la 'sopravvivenza' quella del Curi, preparata in islenzio nel ritiro di Roccaporena 'movimentato' dall'addio del terzino rumeno Benzar. A parte lui e lo squalificato difensore Sgarbi, il tecnico biancorosso Serse Cosmi avrà tutti a disposizione e a centrocampo potrà contare di nuovo su Falzerano, che rientra da due turni di squalifica.

Perugia-Cremonese 0-0

PRIMO TEMPO:

11' - Cremonese vicinissima al gol: cross dalla destra di Bianchetti e Parigini si infila tra un poco reattivo Gyomber e Mazzocchi, ma sul colpo di testa dell'ex grifone è strepitosa la risposta di Vicario

8' - Il Grifo ora insiste a sinistra: lancio lungo per Di Chiara che di sinistro al volo la mette in mezzo per Melchiorri, che aggancia e calcia senza però impensierire seriamente Ravaglia

6' - Grifo vicino al gol: numero di Di Chiara, che dribbla Mogos con l'eslastico e crossa in mezzo dove Falcinelli è anticipa tutti e con una bella girata impegna il portiere Ravaglia

5' - Ancora il Grifo attacca a destra: cross di Mazzocchi ma Ravanelli anticipa Falcinelli, oggi capitano

3' - Fallo di Gyomber su Arini: punizione sulla trequarti per la Cremonese: cross di Castagnetti e palla direttamente tra le braccia di Vicario

1' - Iniziata la gara al Curi. Attacca subito il Grifo e su cross di Mazzocchi al limite dell'area Arini tocca la palla prima con la gabba e poi con un braccio, proteste dei biancorossi ma per l'arbitro Minelli è tutto regolare

LE SCELTE - Dopo i giorni passati in ritiro a Roccaporena il tecnico Serse Cosmi conferma il 3-5-2 ma con quattro novità tra i titolari rispetto all'ultima gara persa a Cosenza: in difesa riposo per Rosi e torna Angella, con Gyomber a destra e Falasco preferito a Rajkovic sull'altro lato. In mediana torna Falzerano dalla squalifica (torna in panchina Kouan) mentre davanti resta fuori Iemmello: vicino a Melchiorri (quinta presenza di fila dal primo minuto) torna Falcinelli, oggi con la fascia da capitano . Sull'altro fronte Bisoli insiste col 4-3-3 e riconsegna la cabina di regia a Castagnetti, rilanciando come terzino sinistro Crescenzi, ex dell'incontro come Ciofani e Parigini entrambi in campo dal primo minuto nel tridente completato dal jolly di fascia MOgos (non convocati invece lo squalificato Gustafson e Kingsley).

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

PERUGIA (3-5-2): Vicario; Gyomber, Angella, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Di Chiara; Falcinelli, Melchiorri. A disp.: A disp.: Albertoni, Fulignati, Nzita, Rajkovic, Rosi, Dragomir, Konate, Kouan, Buonaiuto, Capone, Iemmello. All. Serse Cosmi

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Arini; Mogos, Ciofani, Parigini. A disp.: Del Bono, Volpe, Cella, Claiton, Girelli, Scarduzio, Zortea, Gaetano, Palombi, Piccolo, Ceravolo , Celar. All. Pierpaolo Bisoli

ARBITRO: Daniele Minelli di Varese

LA 35ª GIORNATA (venerdì 17 luglio) - Ore 18.45: Pescara-Frosinone 1-1. Ore 21: Benevento-Livorno, Cittadella-Ascoli, Crotone-Salernitana, Empoli-Entella, Juve Stabia-Chievo, Perugia-Cremonese, Pisa-Trapani, Pordenone-Cosenza, Spezia-Venezia.

LA CLASSIFICA - Benevento 77, Crotone 61, Spezia 56, Pordenone 55, Frosinone* 53, Cittadella 52, Salernitana 50, Empoli 48, Chievo 47, Pisa 47, Entella 44, Cremonese 43, Ascoli 42, Pescara* 42, Venezia 41, Perugia 41, Juve Stabia 38, Trapani (-2) 35, Cosenza 34, Livorno 21. (*una gara in più)

LA 36ª GIORNATA (venerdì 24 luglio) - Ore 18.45: Livorno-Crotone. Ore 21: Ascoli-Pordenone, Chievo-Cittadella, Cosenza-Pisa, Cremonese-Spezia, Entella-Perugia, Frosinone-Benevento, Salernitana-Empoli, Trapani-Pescara, Venezia-Juve Stabia.

