LIVE Serie B, Cosenza-Perugia: segui la gara in diretta

Non c'è tempo per riprendere fiato e a tre giorni dal 'pirotecnico' 2-2 ottenuto in rimonta a Pescara il Perugia di Serse Cosmi torna in campo oggi a Cosenza (ore 18.45, su questa pagina la diretta testuale). "La partita più importante del nostro campionato" l'ha definita alla vigilia Serse Cosmi, tecnico di un Grifo che al momento ha solo due punti di margine zulla zona playout quando mancano 5 gare al termine della regular-season.

LA 34ª GIORNATA (oggi, lunedì 13 luglio) - Ore 18.45: Cosenza-Perugia. Ore 21: Ascoli-Empoli, Cremonese-Chievo, Crotone-Pordenone, Entella-Pisa, Frosinone-Juve Stabia, Livorno-Spezia, Salernitana-Cittadella, Trapani-Benevento, Venezia-Pescara.

LA CLASSIFICA - Benevento 77, Crotone 58, Pordenone 55, Spezia 53, Cittadella 52, Frosinone 51, Empoli 48, Chievo 47, Salernitana 47, Pisa 46, Entella 43, Perugia 41, Cremonese 40, Pescara 40, Venezia 40, Ascoli 39, Juve Stabia 37, Trapani (-2) 32, Cosenza 31, Livorno 21.

