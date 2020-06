LIVE Serie B, Cittadella-Perugia: segui in diretta la gara del 'Tombolato'

Non c'è sosta per il Perugia, che dopo lo stop dei campionati per l'emergenza coronavirus è ripartito vincendo ad Ascoli e 'strappando' poi in dieci un pareggio strameritato al Crotone secondo della classe in un Curi vuoto per le disposizioni anti-Covid. Porte chiuse, come in tutti gli stadi, anche al 'Tombolato' dove oggi (lunedì 29 giugno, ore 21) il Grifo sarà ospite del Cittadella nella terza partita in una settimana (su questa pagina la diretta testuale del match).

Quattro gli squalificati in casa dei veneti (out Branca, Iori, Gargiulo e Perticone) mentre saranno sette le assenze in casa Perugia: sono infatti rimasti a casa gli squalificati Di Chiara (due giornate di stop dopo il rosso col Crotone) e Carraro, gli infortunati Falcinelli, Gyomber, Falasco e Vicario oltre a Dragomir non convocato.

LA 31ª GIORNATA (oggi, lunedì 29 giugno) - Ore 18.45: Salernitana-Cremonese. Ore 21: Ascoli-Crotone, Benevento-Juve Stabia, Chievo-Frosinone, Cittadella-Perugia, Cosenza-Trapani, Livorno-Venezia, Pescara-Empoli, Pordenone-Entella, Spezia-Pisa.

LA CLASSIFICA - Benevento 73, Crotone 51, Spezia 50, Cittadella 49, Frosinone 48, Pordenone 46, Salernitana 43, Chievo 42, Entella 41, Empoli 41, Pisa 40, Perugia 40, Pescara 38, Venezia 36, Juve Stabia 36, Cremonese 33, Ascoli 32, Cosenza 30, Trapani (-1) 28, Livorno 21.