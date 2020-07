Perugia, allarme rosso verso Pescara: due turni di squalifica a Falzerano, tre a Sgarbi

Perugia stangato dal giudice sportivo e scatta l'allarme rosso in vista della prossima trasferta di Pescara che, dopo i due ko incassati a Cittadella e poi col Pordenone al Curi, diventa uno scontro diretto in chiave salvezza. Staccato ormai 6 punti dalla zona playoff, il Grifo ne ha invece solo quattro di margine su quella playout e in Abruzzo - oltre ai diversi infortunati - dovrà fare a meno di Falzerano e Sgarbi.

Due turni di stop per il centrocampista, nell'ultimo match espulso per proteste dall'arbitro Giacomo Camplone di Pescara (a cui ha detto "svegliati" dopo una punizione fischiatagli contro), tre giornate invece per il difensore che è stato ammonito da diffidato e ha poi peggiorato la situazione a fine partita "rivolgendo - si legge nel comunicato del giudice sportivo - espressioni ingiuriose agli ufficiali di gara".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un bel problema per Cosmi che in difesa - al momento - deve già fare i conti con le assenze del portiere vicario e dei centrali Angella, Gyomber e Falasco Falasco (davanti è invece indisponibile Falcinelli). A Pescara tornerà invece Di Chiara che ha asua volta scontato due turni di squalifica dopo il rosso (sempre per proteste) rimediato nel match pareggiato 0-0 in casa contro il Crotone.