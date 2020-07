Serie B, Cosenza-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

C'è una salvezza da conquistare al più preso e non c'è tempo per riprendere fiato: a tre giorni dal pirotecnico 2-2 ottenuto in rimonta a Pescara il Perugia torna in campo a Cosenza (lunedì 13 luglio, ore 18.45 con diretta testuale su perugiatoday.it) nella 34ª giornata di Serie B. "La partita più importante del nostro campionato" l'ha definita alla vigilia Serse Cosmi, tecnico di un Grifo che al momento ha solo due punti di margine zulla zona playout quando mancano 5 gare al termine della regular-season.

UOMINI - Nella trasferta calabrese il timoniere biancorosso dovrà fare ancora a meno degli squalificati Falzerano a centrocampo (ancora un turno da scontare) e Sgarbi in difesa (starà fuori per altre due partite). A Pescara intanto, con Rajkovic centrale e Falasco rispolverato in extremis a sinistra, la difesa ha ballato e viene logico pensare che venga chiesto un 'sacrificio' almeno a uno tra i due convalescenti Angella e Gyomber, mentre in mediana l'unico ballotaggio è tra uno scalpitante Kouan e Dragomir, a cui potrebbe essere data la chance del riscatto dopo la sostituzione avvenuta nel primo tempo dell'ultimo incontro.

MODULO - I due potrebbero restare invece entrambi in panchina se Cosmi decidesse di puntare fin dall'inizio sul 3-4-1-2, con Buonaiuto dietro le punte, come accaduto in corso d'opera in Abruzzo. Una soluzione che l'allenatore perugino, almeno da quanto ha dichiarato alla vigilia, sembra volersi tenere come 'arma di riserva' partendo ancora con due punte: ritrovato Iemmello, al suo fianco Falcinelli potrebbe rientrare dando un po' di respiro a Melchiorri che nelle ultime settimane ha 'tirato la carretta'.

