Cosenza-Perugia 2-1, le pagelle del Grifo: Iemmello spara a salve, difesa in debito di ossigeno

Le pagelle del Perugia dopo il pesante 2-1 incassato sul campo del Cosenza, che fa scivolare il Grifon in zona playout a sole quattro giornate dal termine del campionato...

VICARIO 6 Con il Grifo bloccato in fase di uscita, viene spesso chiamato in causa e se la cava bene con i piedi, sia nel gioco corto che nei lanci. Incolpevole sui due gol del Cosenza, si sporca i guanti solo al 56' su una conclusione 'telefonata' di Asencio.

ROSI 6 Sul primo gol calabrese si ostacola con Iemmello, concedendo così a Capela la 'spizzata' con cui serve Bruccini, ma nell'arco della gara è il più lucido e reattivo del trio difensivo biancorosso. Al 31' rischia qualcosa in arae ma alla fine tiene bene l'uno contro uno su Rivière, che poco dopo (36') chiude di nuovo alla grande. Bravo anche prima del riposo a rientrare su Asencio (42'), che costringe così a temporeggiare per calciare sul destro (tiro fuori). A inizio ripresa poi sbarra la strada a Baez (3') e nell'ultima mezz'ora da capitano cerca (invano) di scuotere la squadra con un paio di galoppate, un destro murato (66') e il cross che porta all'angolo del gol di Falcinelli.

GYOMBER 5 Al rientro da un infortunio e dopo un lungo stop mostra i segni della 'ruggine' e una scarsa attitudine, lui che è un marcatore, a guidare una difesa anche stavolta ridotta all'osso. Da prima fonte del gioco rallenta l'azione biancorossa, con passaggi spesso troppo arretrati e nella ripresa alza bandiera bianca: dopo lo scatto con cui Baez lo brucia al 74' in occasione del 2-0 Cosmi lo richiama in panchina (dal 32' st ANGELLA SV Sarà un caso ma appena entra lui il Grifo segna, mentre al 95' evita il tris ribattendo un tiro di Sciaudone. Recupero fondamentale in vista dell'infuocata corsa salvezza, in cui Cosmi spera di potersi aggrappare alla sua esperienza e alla sua leadership).

RAJKOVIC 5 Mai in anticipo e spesso in ritardo, come al 40' quando rischia grosso stendendo Sciaudone appena fuori dall'area. Ancora in condizioni fisiche precarie, fa mancare però anche quella personalità e quel coraggio in fase di costruzione che ci si aspettereberro da un difensore della sua esperienza e con il suo curriculum. (dal 1' st FALASCO 5,5 Ci mette un po' più di verve e aggressività rispetto al serbo e al 57' è suo il cross respinto che porta al palo di Kouan. Nella fase difensiva però soffre: non gli riesce la chiusura su Baez in occasione del raddoppio calabrese e all'85' resta piantato quando Casasola gli va via rientrando sul sinistro per poi sfiorare poi il palo).

