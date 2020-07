Cosenza-Perugia 2-1, Cosmi disarmato: "Il vero fallimento sono io". Squadra in ritiro

Serse Cosmi è affranto e incredulo dopo il 2-1 incassato sul campo del Cosenza da un Grifo sceso in campo senza artigli e stanco, quasi vuoto nonostante restino da giocare solo quattro partite con una salvezza ora tutta da conquistare "Il vero fallimento di questa squadra sono io - le parole del tecnico dopo il match -, perché società e tifosi mi avevano accolto con grandi speranze. Riconoscendo il fatto che potevo trasmettere a questa squadra certi valori e valutando la situazione il responsabile unico sono io. Ha messo in campo quello che volevo solo in alcune partite e in maniera saltuaria, quindi è colpa mia che non sono riuscito a trasmettere".

Cosmi non si capacita della rova offerta dal Grifo: "Capisco che siamo stanchi e che avevamo fatto un lungo viaggio, ma il primo gol è colpa della distrazione e non del viaggio. Non posso essere soddisfatto della prestazione e soprattutto non sono soddisfatto di me e questa è la cosa più preoccupante. La classifica non è pericolosa ma pericolosissima e da questa situazione se ne esce con qualità che noi a oggi non dimostriamo da avere. Mancano quattro gare e in questi casi non si può fare altro che ricompattarsi, cercando di capire che cosa stiamo rischiando".

Difficile con tanta delusione addosso pensare alla prossima, delicatissima sfida in programma venerdì (17 luglio) al 'Curi' contro la Cremonese: "Inutile parlarne adesso, bisogna recuperare forze e qualche giocatore che è allo stremo anche per colpa di quelli che si sono fatti squalificare. Errori che ci hanno messo in grande difficoltà ma ora bisogna analizzare questa 'non partita'. O io sono diventato rincoglionito e scarso, e non lo escludo, oppure c'è una valutazione sbagliata da parte mia e chiedo cose che questa squadra non può darmi".

SQUADRA IN RITIRO - Il Perugia intanto ha deciso di prendere provvedimenti nei confronti della squadra, conunicando che il Grifo andrà in ritiro a Roccaporena da domani (senza nemmeno ripassare da Perugia).