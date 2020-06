Serie B, Cittadella-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Dopo la vittoria di Ascoli e lo strameritato pareggio ottenuto in dieci uomini al Curi contro il Crotone secondo della classe, il Perugia torna in campo stasera (lunedì 29 giugno, ore 21 - qui la diretta del match) sul campo del Cittadella quarto della classe nel match valido per la 31ªa giornata di Serie B. Un altro test importante per misurare le ambizioni di un Grifo ritemprato nello spirito da Serse Cosmi durante le settimane che hanno preceduto la ripresa del campionato dopo il 'lockdown' per l'emergenza coronavirus.

GRIFO DECIMATO - Un test in cui il tecnico dovrà però rinunciare a diversi calciatori: oltre al non convocato Dragomir (fuori dalla lista dei 18 grifoni scelti per la trasferta) e agli squalificati Di Chiara (2 turni di stop) e Carraro, in Veneto mancheranno per infotunio anche Falcinelli (trauma distorsivo alla caviglia destra), Gyomber (lesione distrattiva miofasciale del retto femorale sinistro, nuovi accertiamenti tra una settimana), Falasco (risentimento muscolare al retto femorale destro) e Vicario. A sostituire quest'ultimo, pronto a iniziare un programma specifico individuale dopo l'operazione allo zigomo fratturato, ci sarà ancora Fulignati tra i pali.

