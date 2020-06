Cittadella-Perugia 2-0, Cosmi amaro: "Iemmello e Melchiorri si sono litigati la palla. E sul primo rigore..."

C'è più di un rammarico nelle parole pronunciate da Serse Cosmi dopo il 2-0 subito dal suo Grifo a Cittadella. Si parte dall'occasione non sfruttata da Iemmello in avvio: "Quella era un'occasione vera: si sono litigati quel pallone per decidere chi doveva far gol e invece così non è stato. Poi c'è anche la bravura di Paleari ma un gol lì avrebbe potuto darci fiducia e cambiare, forse, il corso della partita".

IL PRIMO RIGORE - Poi sul primo rigore: "Mentre sul secondo mi dicono che il tocco di mano (di Mazzocchi, ndr) c'era, ho rivisto le immagini del e confermano la sensazione che avevo avuto dal campo: il fallo poteva esserci a inizio azione, quando i due erano fuori area, dopo invece è stato bravo l'attaccante a lasciarsi cadere. L'arbitro avrebbe dovuto essere aiutato dall'assistente e comunque mi chiedo: se era rigore perché Rosi non è stato espluso?".

'FRECCIATE' - Ma che non sarebbe stata serata si è capito presto: "L'ammonizione in avvio di Konate mi è parsa esagerata e lo ha condizionato, perché lui ha una certa tipologia di gioco e non entrava più, tanmto che poi l'ho dovuto togliere. Poi abbiamo perso presto Angella, che era alla terza gara in una settimana e tra quelli che non ho potuto far riposare per via di squalifiche e infortuni". Non solo sfortuna però: "In alcuni momenti abbiamo giocato con presunzione e ho visto un atteggiamento che non mi è piaciuto, perché abbiamo creduto davvero in noi solo negli ultimi venti minuti (con Buonaiuto già entrato al posto di Iemmello, ndr). Alla fine però è tornato fuori il problema che accompagna da tempo questa squadra, almeno da quando sono arrivato io a gennaio: quello del gol. Nel calcio contano la tattica e tante altre cose, ma se non fai gol è tutto inutile".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

TRA INFERMERIA E PORDENONE - Cosmi ora dovrà cercare di ricaricare i suoi in vista della prossima sfida, in programma venerdì (3 luglio) al Curi: "Dovremo essere bravi a 'capire' questa sconfitta più che dimenticarla, poi faremo la conta di chi c'è. Corsa playoff compromessa? Bisogna vincere la prossima partita, e non sarà facile, per tornare in gioco. Vediamo anche chi avrò a disposizione: sapevo che sarebbe stata dura per tutti questa ripresa, perché le rose in B sono quelle che sono, ma noi siamo oggettivamente in difficoltà".