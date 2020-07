Serie B, risultati della 34ª giornata e nuova classifica: il Perugia scivola in zona playout

Lo spettro alla fine si è materializzato: dopo la sconfitta incassata a Cosenza nell'anticipo della 34ª giornata, in concomitanza con i risultati poi arrivati sugli altri campi, il Perugia è scivolato in zona playoff con gli stessi punti (41) di Venezia e Pescara (che pareggiano nello scontro diretto).

E se con gli abruzzesi il Grifo è in vantaggio negli scontri diretti, con i lagunari ha perso 1-0 al Curi nelmatch d'andata e dovrà poi giocare in trasferta nell'ultimo turno di campionato. Un punto sopra c'è l'Ascoli vittorioso sull'Empoli e a +2 c'è la Cremonese, capace di battere il Chievo con un gol al 90' e attesa al 'Curi' venerdì prossimo in uno scontro diretto per la 'sopravvivenza'. Il margine sulla retrocessione diretta è di 6 punti (la terz'ultima è il Trapani a quota 35.

LA 34ª GIORNATA (oggi, lunedì 13 luglio) - Ore 18.45: Cosenza-Perugia 2-1. Ore 21: Ascoli-Empoli 1-0, Cremonese-Chievo 1-0, Crotone-Pordenone 1-0, Entella-Pisa 1-1, Frosinone-Juve Stabia 2-2, Livorno-Spezia 0-1, Salernitana-Cittadella 4-1, Trapani-Benevento 2-0, Venezia-Pescara 1-1.

LA CLASSIFICA - Benevento 77, Crotone 61, Spezia 56, Pordenone 55, Cittadella 52, Frosinone 52, Salernitana 50, Empoli 48, Chievo 47, Pisa 47, Entella 44, Cremonese 43, Ascoli 42, Pescara 41, Venezia 41, Perugia 41, Juve Stabia 38, Trapani (-2) 35, Cosenza 34, Livorno 21.

LA 35ª GIORNATA (venerdì 17 luglio) - Ore 18.45: Pescara-Frosinone. Ore 21: Benevento-Livorno, Cittadella-Ascoli, Crotone-Salernitana, Empoli-Entella, Juve Stabia-Chievo, Perugia-Cremonese, Pisa-Trapani, Pordenone-Cosenza, Spezia-Venezia.