Coronavirus, Perugia con l'Ascoli nel mirino. E in caso di nuovo stop classifica decisa da un algoritmo

Dopo aver salutato con soddisfazione la negatività di tutti i tamponi a cui è stato sottoposto il gruppo squadra, il Perugia di Serse Cosmi ha iniziato i primi allenamenti di gruppo in vista della ripresa del campionato di Serie B fissata per il 20 giugno dopo lo stop dovuto all'emergenza coronavirus. Rigido il protocollo da seguire per tecnico e giocatori, che mettono nel mirino la trasferta di Ascoli in cui sarà importante subito fare punti per un Grifo al momento dodicesimo in classifica (a quota 36 punti come Pisa e Juve Stabia).

Se il calcio si è rimesso in moto per ripartire, pur se a porte chiuse e con mille precauzioni, il rischio di un nuovo stop dovuto a un riacutizarsi dell'epidemia è sempre dietro l'angolo. Il 'piano B' della Figc sono playoff e playout in A come in B, dove sarebbero anticipati ed è proprio per questo che al Perugia servono punti già nelle prime gare per allontanarsi dalla zona calda e continuare a sognare la rimonta playoff. Non solo, c'è però un altro rischio: in caso di assoluta impossibilità a proseguire, come ha rivelato il 'Corriere dello Sport' e confermato poi il presidente federale Gabriele Gravina a 'Radio 24', sarà un algoritmo a stilare la classifica finale con 'media ponderata' in base ai numeri del momento.

Invece di seguire l'esempio della Francia, dove per la 'Ligue 1' si è considerata la semplice media punti, il calcio italiano 'copia' l'Inghilterra, dove il criterio della media ponderata è stato preso in considerazione per League One e League Two. Per ogni squadra si calcola la media punti dei match in casa e quella delle gare in trasferta e si moltiplicano poi entrambi i dati per 19 (il numero di gare interne ed esterne) e sommando i risultati si ottengono i punti che quella squadra avrebbe ottenuto mantenendo il trend dei match precedenti.