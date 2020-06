Riecco la B: la Cremonese degli ex grifoni batte l'Ascoli, che ora aspetta il Perugia. La nuova classifica

C'è un bel pezzo di Grifo nella Cremonese che festeggia la vittoria sul campo dell'Ascoli nella prima partita della Serie B dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus. Parigini, Daniel Ciofani, Crescenzi e Gustafson in campo più Bisoli in panchina i protagonisti del recupero della 25ª giornata, che ha visto i lombardi imporsi per 3-1 sul campo dei marchigiani (in porta l'altro ex grifone Leali) che domenica sera (21 giugno, ore 20 30) ospiterà il Perugia. Dopo l'autogol dell'ascolano Padoin al 18' è arrivato il raddoppio da Palombi al 22'; Morosini al 38' riapre la gara ma un altro autogol, stavolta di Andreoni, stronca la rimonta dei padroni di casa.

Con questa vittoria la Cremonese si porta fuori dalla zona playout a quota 33 punti, a +1 sullo stesso Ascoli che resta invece distanziato tre lunghezze dal Grifo di Cosmi che è alle prese con il dubbio Rajkovic (il difensore serbo dovrebbe partire dalla panchina). In casa biancorossa intanto Francesco Maria Gaudenzi lascia l'incarico di team manager: "Dopo 8 anni, lascio un lavoro, una passione, una casa, una famiglia - ha scritto lui stesso sul proprio profilo Facebook -, lascio con la consapevolezza di aver ricevuto tanto e di aver dato tutto. Ringrazio indistintamente chi mi ha voluto bene e chi mi ha fatto crescere. Rimane il grande amore incondizionato per quel Grifo che per anni ho portato sul petto e che per sempre porterò nel cuore". Al suo posto, come riportato oggi dai quotidiani umbri, dovrebbe arrivare Valentino Fronduti

LA NUOVA CLASSIFICA - Benevento 69, Crotone 49, Frosinone 47, Pordenone 45, Spezia 44, Cittadella 43, Salernitana 42, Chievo 41, Empoli 40, Entella 38, Pisa 36, Perugia 36, Juve Stabia 36, Pescara 35, Cremonese 33, Ascoli 32, Venezia 32, Cosenza 24, Trapani 24, Livorno 18.

🗓️⚽🔥 La 29^ giornata riparte il 19 giugno!



🔎 Ecco il palinsesto completo della ripartenza della #SerieBKT! pic.twitter.com/5eHuGAxYJ3 — Lega B (@Lega_B) June 12, 2020