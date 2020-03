Perugia, la quarantena di Falasco: "Cosmi infuriato non lo dimenticherò, ma io sono da Grifo"

Il Perugia è in quarantena per l'emergenza coronavirus, che ha costretto a fermare anche i campionati, ma c'è qualche grifone meno solo di altri in questi giorni di isolamento. Uno di questi è Nicola Falasco, che continua in parte a sentire aria di spogliatoio: “Nel residence dove vivo hanno un appartamento anche Nicolussi Caviglia e Rajkovic, così fortunatamente riusciamo ad allenarci un po' insieme rispettando comunque la giusta distanza. Per il resto passo il tempo giocando alla play, ma senza il mio parrucchiere Mazzocchi – dice sorridendo il 26enne difensore biancorosso – mi si sono allungati i capelli”.

Più serio si fa invece quando parla del suo Veneto stremato dall'epidemia, lui che è padovano di Piove di Sacco: “Cerco di sentire il più spesso possibile i miei genitori e i miei nonni anziani, che stanno tutti a casa e fortunatamente stanno bene. Ho però tanti amici anche nella zona di Brescia, dove sono stato 6 anni, e una ragazza che conosco bene e lavora all'ospedale civile mi racconta brutte cose. Stando a casa speriamo che tutto questo finirà presto”. Difficile con questo stato d'animo pensare alla ripresa degli allenamenti e del campionato, ma Falasco ci prova: “Dopo un brutto periodo nelle ultime due gare con Benevento e Salernitana la squadra ha dato segnali positivi. Anche se questo stop condizionerà un po' tutti a livello fisico, sono certo che possiamo finire bene il campionato. Ne sono convinto, la squadra è competitiva e molto forte, il nostro obiettivo sono i playoff e io sono sempre stato sicuro di raggiungerli”.

E sicuro era anche in estate, quando voleva far ricredere la società che aveva deciso di cederlo: “Io ho sempre pensato ad allenarmi bene, leggendo poco i giornali e le notizie. C'era la possibilità di andare al Chievo ed ero combattuto: volevo restare al Grifo ma c'era la possibilità di avvicinarmi a casa in quel periodo in cui mia madre si era operata. Alla fine sono rimasto e ho sempre dato il massimo in ogni allenamento. Con Oddo poi mi sono trovato subito bene, perché mi ha dato sempre fiducia. Io ho cercato di ripagarlo e di dimostrare anche alla società, sempre nel rispetto di tutti, che magari poteva sbagliare”. A gennaio poi è arrivato Cosmi, con cui c'è stato subito feeling ma anche un momento di burrasca dopo il rosso rimediato da Falasco a gara finita proprio a Verona, nel match perso contro il Chievo: “Quei dieci minuti dopo il rientro negli spogliatoi non me li dimenticherò mai, ma il mister ha fatto bene a dirmi tutto quello che mi ha detto: avevo sbagliato e me lo meritavo. Alla ripresa poi ho chiesto scusa ai compagni e allo staff”.