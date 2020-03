VIDEO Coronavirus, il Perugia #restaacasa ma Mazzocchi non si ferma: ecco il 'Pako' freestyle

#iorestoacasa. Questo è il 'mantra' dell'Italia per arginare il diffondersi del coronavirus e con i campionati e gli allenamenti sospesi anche i calciatori del Perugia sono in quarantena. Chi non riesce però a stare fermo e senza pallone tra quattro mura è Pasquale Mazzocchi, che si riprende mentre fa 'freestyle' davanti alla tv accesa inun video rilanciato poi dai profili social ufficiali del Grifo. Un modo per non perdere confidenza con la palla per il terzino biancorosso, match-winner nell'ultimo match di campionato vinto 1-0 al 'Curi' contro la Salernitana.

