Coronavirus, gli ultras del Perugia contro la ripresa: "Vergognatevi farabutti"

Tra protocolli sanitari per allenamenti e partite, trattative con le televisioni e tra società e calciatori per il taglio agli stipendi, il calcio cerca un modo per mettersi alle spalle l'emergenza coronavirus e ripartire per completare rimasti in sospeso. Un'operazione difficile, con la Fase 2 avviata solo parzialmente dal Governo il 4 maggio scorso e con tante attività commerciali ancora chiuse, che si prova comunque a realizzare per salvare il calcio, una delle aziende più importanti del Paese, dai danni economici che derviverebbero da un definitivo stop.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una scelta che non trova però d'accordo gli ultras del Perugia calcio che già nei giorni scorsi avevano chiarito il loro pensiero al riguardo: "Un calcio senza valori... non è il nostro calcio". Un messaggio ribadito oggi con uno striscione firmato Curva Nord e affisso fuori dallo stadio Curi: “I vostri profitti sulla pelle di tutti... vergognatevi farabutti!”.