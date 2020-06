Coppa Italia, Napoli-Juventus vista dagli ultras del Perugia: "La finale della vergogna"

Mentre tutta l'Italia in 'astinenza' di pallone aspettano Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia in programma questa sera (mercoledì 17 giugno, ore 21) all'Olimpico di Roma, gli ultras del Perugia contestano la Figc con uno striscione firmato 'Curva Nord ed esposto al Curi a poche ore dalla sfida tra le squadre degli ex grifoni Gattuso e Sarri. "Basta Abusi. 17-06-2020, Figc presenta: la finale della vegogna" è il testo scritto dai tifosi del Grifo che già nelle settimane scorse si erano dichiarati contrari alla ripresa del calcio dopo il lungo stop per l'emergenza coronavirus.

Queste intanto le formazioni ufficiali (inizio ore 21, diretta Rai 1):

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. All. Gattuso.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Pjanic, Bentancur, Matuidi; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo. All.: Sarri.

ARBITRO: Doveri di Roma