Coronavirus, il calcio e il Perugia in sospeso: il messaggio di Cosmi

L'emergenza Coronavirus ha fermato anche il calcio, come del resto tutta l'Italia trasformata in 'zona protetta' nella sua totalità dall'ultimo decreto del Governo Conte. E con il calcio in sospeso, anche se gli atleti professionisti al momento possono continuare ad allenarsi a porte chiuse e rispettando tutte le precauzioni previste dall'ultimo Dcpm, i protagonisti ne approfittano per riflettere. Tra questi anche Serse Cosmi: "Prendiamoci questi momenti per capire veramente quello che siamo.... fragili che giocano a fare i forti!". È questo il messaggio rivolto a tifosi e addetti ai lavori su Instagram dal tecnico del Perugia, a corredo di una foto in cui lo si vede a passeggio all'aria aperta con il suo cane.

#DISTANTIMAUNITI - Gabriele Angella aderisce intanto alla campagna#DistantiMaUniti lanciata dall'Ufficio per lo Sport (@SportGoverno): "Uscite se è necessario, seguite le regole, mantenete le distanze. Bloccare il contagio dipende solo da noi" scrive su Instagram il difensore del Grifo che nel frattempo oggi non si è allenato e resta in stand-by, con l'Assocalciatori del presidente Damiano Tommasi che nel consiglio straordinario della Figc in corso oggi (10 marzo) ha intanto chiesto lo stop degli allenamenti.