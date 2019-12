Coppa Italia, ottavi di finale: data e orario di Napoli-Perugia. E intanto arriva la stangata per Dragomir...

Si giocherà martedì 14 gennaio alle ore 15 Napoli-Perugia, ottavo di finale di Coppa Italia in programma al 'San Paolo' (diretta tv su Rai 2 e diretta testuale su perugiatoday. it). La Lega Serie A ha ufficializzato date, orari e programmazione televisiva degli ottavi di finale.

Coppa Italia, il tabellone

IL PROGRAMMA - Torino-Genoa (gioved' 9 gennaio ore 21.15, Rai 2); Napoli-Perugia (martedì 14 gennaio ore 15, Rai 2); Lazio-Cremonese (martedì 14 gennaio ore 17.30, Rai 2); Inter-Cagliari (martedì 14 gennaio ore 20.45, Rai 1); Fiorentina-Atalanta (mercoledì 15 gennaio ore 15, Rai 2); Milan-Spal (mercoledì 15 gennaio ore 17.30, Rai 2); Juventus-Udinese (mercoledì15 gennaio ore 20.45, Rai 1); Parma-Roma (giovedì 16 gennaio ore 21.15, Rai 2).

GLI EVENTUALI QUARTI - Reso noto anche l’ordine di svolgimento dei quarti di finale, determinati dal tabellone della competizione e dai sorteggi effettuati in data 6 dicembre 2019: Napoli-Lazio / Napoli-Cremonese / Lazio-Perugia / Perugia-Cremonese; Inter-Atalanta / Inter-Fiorentina/Atalanta-Cagliari/Fiorentina-Cagliari; Milan-Torino / Genoa-Milan / Genoa-Spal / Torino-Spal; Juventus-Roma / Parma-Juventus / Parma-Udinese / Udinese-Roma.

DRAGOMIR STANGATO - Una brutta notizia intanto arriva per il Perugia dal Giudice Sportivo, che ha usato la mano pesante sul centrocampista biancorosso Vlad Dragomir a cui sono stati inflitti tre turni di squalifica dopo il rosso ricevuto nel finale del march pareggiato con il Cosenza “per avere, al 49° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito con una testata un calciatore della squadra avversaria”. Oltre due dunque (quella in casa con l'Entella e poi quella di Trapani) le gare che salterà il rumeno dopo quella di domenica prossima (15 dicembre, ore 15) sul campo della Cremonese che a sua volta dovrà fare a meno del terzino destro Mogos, anche lui rumeno e fermato per due turni dopo l'espulsione rimediata nel match perso dai grigiorossi per 1-0 a Verona col Chievo “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (prima sanzione); per avere inoltre, al 30° del secondo tempo, all'atto della notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa”. Squalificati per una giornata inoltre l'espulso Giuseppe De Luca (Entella) oltre a Eramo (Entella), Garritano (Chievo), Hetemaj (Benevento) e Maistro (Salernitana) che erano diffidati e sono sti amminiti neull'ultimo turno di campionato.