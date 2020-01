Coppa Italia, Napoli-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sale l'attesa per la sfida Napoli-Perugia, in programma martedì 14 gennaio (ore 15) allo stadio 'San Paolo' dove tra l'altro farà il suo debutto sulla panchina del Grifo il 'nuovo' tecnico Serse Cosmi, tornato in biancorosso dopo quasi 16 anni per sostituire l'esonerato Massimo Oddo. Sull'altra panchina un ex grifone come Gennaro Gattuso, che ha sua volta sostituito Carlo Ancelotti approdato poi all'Everton in Premier League dopo il divorzio con il club di Aurelio De Laurentiis. Chi passerà il turno affronterà poi ai quarti di finale la vincente della sfida Lazio-Cremonese.

LE SCELTE DEI TECNICI - E se il Napoli nel match del 'San Paolo' (diretta tv su Rai 2 e diretta testuale su perugiatoday.it) dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-3, novità tattiche sono attese invece in casa Perugia con Cosmi che in questi giorni sta provando il 3-5-2 che fu il suo 'marchio di fabbrica' nell'era Gaucci. Un 3-5-2 che presto potrebbe vedere protagonista il difensore Slobodan Rajkovic, 30enne serbo svincolatosi la scorsa estate dopo il fallimento del Palermo e convinto da Goretti ad accettare la serrata corte fattagli dal Grifo nelle settimane passate (manca solo l'annuncio ufficiale). Bisognerà vedere se l'allenatore perugino lo lancerà subito nella mischia o aspetterà il match di campionato contro il Chievo a Verona (sabato 18 gennaio, ore 18) dove mancheranno per squalifica Gyomber e Rosi oltre al bomber Iemmello (che a differenza dei compagni deve scontare due e non una giornata di stop). Sull'altro fronte Gattuso, che intanto affronterà tra tre giorni la lanciatissima Lazio in campionato (sabato ore 18 allo stadio 'Olimpico' di Roma, dovrà fare a meno dell'attaccante Dries Mertens vittima di un problema a un flessore (in questi giorni è impegnato a curarsi in Belgio) e dovrebbe comunque varare un turnover abbastanza spinto dando spazio alle 'seconde linee'. AI box restano Koulibaly, Ghoulam, Maksimovic mentre Younes ha la febbre ma dovrebbe recuperare. Da capire la situazione del difensore Tonelli, che è sul mercato e vicino alla Sampdoria, mentre contro il Perugia potrebbe debuttare in azzurro (magari a partita in corso) il centrocampista italo-tedesco Diego Demme (28) approdato all'ombra del Vesuvio dal Lipsia.

Napoli-Perugia (martedì 14 gennaio, ore 15 allo stadio 'San Paolo)

LE PROBABILI FORMAZIONI:

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysai, Luperto, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Gaetano, Zielinski; Lozano, Llorente, Younes. All. Gattuso

PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Rosi, Gyomber, Sgarbi; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Dragomir, Nzita; Iemmello, Capone. All. Cosmi

IL PROGRAMMA DEGLI OTTAVI - Torino-Genoa (giovedì 9 gennaio, ore 21:15 diretta tv su Rai 2); Napoli-Perugia (martedì 14 gennaio, ore 15, Rai 2); Lazio-Cremonese (martedì 14 gennaio, ore 17:30, Rai 2); Inter-Cagliari (martedì 14 gennaio, ore 20:45, Rai 1); Fiorentina-Atalanta (mercoledì 15 gennaio, ore 15, Rai 2); Milan-Spal (mercoledì 15 gennaio, ore 17:30, Rai 2); Juventus-Udinese (mercoledì 15 gennaio, ore 20:45, Rai 1); Parma-Roma (iovedì 16 gennaio, ore 21:15, Rai 2).