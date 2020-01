Coppa Italia, Napoli-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Sale l'attesa per la sfida Napoli-Perugia, in programma martedì 14 gennaio (ore 15) allo stadio 'San Paolo' dove tra l'altro farà il suo debutto sulla panchina del Grifo il 'nuovo' tecnico Serse Cosmi, tornato in biancorosso dopo quasi 16 anni per sostituire l'esonerato Massimo Oddo. Sull'altra panchina un ex grifone come Gennaro Gattuso, che ha sua volta sostituito Carlo Ancelotti approdato poi all'Everton in Premier League dopo il divorzio con il club di Aurelio De Laurentiis. Chi passerà il turno affronterà poi ai quarti di finale la vincente della sfida Lazio-Cremonese.

