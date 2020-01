Coppa Italia, Napoli-Perugia: Gattuso in ritiro e 'attapirato', i tifosi azzurri temono il Grifo di Cosmi

Una stagione 'maledetta' quella vissuta finora dal Napoli, a cui non è bastato l'esonero di Carlo Ancelotti e l'arrivo in panchina di Gennaro Gattuso per risalire una classifica che ora vede i partenopei all'undicesimo posto con appena 24 punti totalizzati in 19 partite giocate. E il trend negativo non è stato invertito da Gattuso, che in quattro partie ha vinto solo a Reggio Emilia con il Sassuolo e perso invece in casa col Parma al debutto e poi con l'Inter prima dell'ultimo ko all'Olimpico contro la Lazio. Sconfitte arrivate soprattutto a causa di errori indivduali dei calciatori, ma che sono 'costate' al tecnico l'ormai celebre 'Tapiro' consegnatogli dalla trasmissione 'Striscia la Notizia'. "La colpa è mia - ha dichiarato Gattuso a Valerio Staffelli - ma arriveranno momenti migliori: bisogna stringere i denti e lavorare". E quando l’inviato di 'Striscia' lo ha incalzato con una battuta ("Non è che la società ha sbagliato Gennaro? Forse era meglio prendere il Santo…" l'ex tecnico milanista ha replicato così: "Bisogna andarci in visita tutti assieme, perché prendiamo dei gol assurdi".

Napoli-Perugia: le probabili formazioni

TUTTI IN RITIRO - Per mantenere alta la concentrazione in vista della sfida di Coppa Italia contro il Perugia di Serse Cosmi (martedì 14 gennaio, ore 15 con diretta testuale su perugiatoday.it), l'allenatore ha deciso di portare il Napoli in ritiro alla vigilia mentre sui social sono diversi i tifosi azzurri che confessano di temere incredibilmente il Perugia di Cosmi, mentre altri si lamentano per l'orario della gara in un giorno infrasettimanale...