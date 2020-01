Coppa Italia, Napoli-Perugia: esodo biancorosso con oltre 600 tifosi del Grifo al 'San Paolo'

Un piccolo grande 'esodo' per i tifosi del Perugia, che nonostante il giorno infrasettimanale e l'orario pomeridiano saranno comunque presenti in 641 (è il dato ufficiale) nel settore ospiti dello stadio 'San Paolo' per sostenere Cosmi e i suoi grifoni nell'ottavo di finale di Coppa Italia contro il Napoli. Previsti in tutto circa 10.000 tifosi nell'impianto partenopeo, non molti se si considera la promozione fatta dal Napoli di Aurelio De Laurentiis con biglietti a 2 euro per i sostenitori azzurri abbonati o per quelli che hanno comprato anche il biglietto per il prossimo match di campionato contro la Fiorentina. Di certo il popolo biancorosso farà la sua parte e sui social sono già spuntate le prime immagini della carovana perugina diretta verso la città del Golfo e del Vesuvio...

