Coppa Italia, Napoli-Perugia: biglietti a 2 euro per i tifosi partenopei. Le info per il settore ospiti...

Scatta domani (8 gennaio a partire dalle ore 12) la prevendita dei biglietti per Napoli-Perugia, match in programma martedì 14 gennaio (ore 15) allo stadio 'San Paolo' che vedrà il nuovo debutto di Serse Cosmi sulla panchina del Grifo e valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia. Il club partenopeo ha comunicato le modalità della prevendita e lanciato una speciale promozione per i propri tifosi: gli abbonati e chi acquisterà contestualmente (e per lo stesso settore) il tagliando per Napoli-Fiorentina di campionato (18 gennaio, ore 20.45) allo speciale prezzo di 2 euro.

SETTORE OSPITI - Il Napoli ha poi anche comunicato le modalità e i prezzi per l'acquisto dei biglietti riservati ai tifosi del Grifo. Prezzo tagliando: Euro 9,0 + 1,00 diritti di prevendita. Modalità di vendita: Circuito TicketOne. Inizio vendite: mercoledì 08 gennaio 2020 ore 12.00. Chiusura vendite: Lunedì 13.01.2020 ore 19.00. Capienza settore ospiti: ingresso al gate 26. Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento.