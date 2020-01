Coppa Italia, Berrettoni avvisa il Napoli: "Con Cosmi sarà un altro Perugia..."

Se c'è uno che conosce bene il Perugia e Serse Cosmi (oggi, 8 gennaio, il suo primo allenamento) è quell'Emanuele Berrettoni che la casacca del Grifo l'ha vestita dal 2001 al 2004, sempre sotto la guida del tecnico di Ponte San Giovanni, e segnò il secondo gol nella vittoriosa finale di ritorno della Coppa Intertoto contro il Wolfsburg che vide i biancorossi imporsi per 2-0 in Germania dopo l'1-0 del primo round al 'Curi'. “Rivedere il miester a Perugia è davvero bello - ha detto Berrettoni, intervistato da 'seriebnews.com' -, personaggi come lui fanno bene al calcio. Quelli di Perugia sono stati anni belli ed entusiasmanti, anni che purtroppo non si sono ripetuti e che la gente spera di tornare presto a rivivere. Sono anni e ricordi indelebili che porto e porterò sempre con me. Cosmi è un personaggio genuino, dentro e fuori dal campo. E poi è un allenatore con grandi qualità, può fare molto bene”.

ROTTA SU NAPOLI - E con Cosmi in panchina, secondo l'ex bomber cresciuto nella Lazio, anche la sfida valida per gli ottavi di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo (martedì 14 gennaio, ore 15) non rappresenta una sfida del tutto impossibile per i grifoni: “Questa è sempre una competizione che può riservare sorprese - ha spiegato Berrettoni -. E poi queste sono partite che possono riaccendere l’entusiasmo, dare emozione anche in un momento di difficoltà. A questo poi va aggiunto l’arrivo di uno come Cosmi, ed ecco che il termometro risale alle stelle. Dove può arrivare questo Perugia? È tutto da vedere, ma è giusto che vada al San Paolo per giocarsela e provare a passare il turno (come del resto ha affermato lo stesso Cosmi nel giorno della sua presentazione, ndr). La Coppa Italia è sempre una competizione particolare ripeto, e poi anche il Napoli sta vivendo un momento poco brillante. Staremo a vedere...”.

FOTO Cosmi, torna a Perugia, tifosi scatenati: entusiasmo e ironie sui social