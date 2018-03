LA CURIOSITA' Due "stelline" del Perugia convocate con le rispettive nazionali: esperienza da sogno per il bomber e il difensore

Due giovani giocatori del Perugia convocati nelle rispettive nazionali per una serie di incontri internazionali. Nell'Italia Under 20 ci sarà anche Luca Germoni. Il terzino sinistro del Perugia è stato infatti convocato nella tarda serata di lunedì dal tecnico Federico Guidi per affrontare il doppio impegno con Repubblica Ceca, incontro valido per la 6ª giornata dell'Under 20 Elite League 2017/2018 in programma giovedì 22 marzo alle ore 15 a Přeštice, e Svizzera, (martedì 27 marzo ore 14 presso lo stadio ‘Giuseppe Moccagatta’ di Alessandria).

Convoncazione con la nazionale maggiore per Abdoulaye Traore dal ct del Burkina Faso, il portoghese Paulo Duarte, per due amichevoli internazionali contro Guinea Bissau e Kosovo che si disputeranno entrambe a Parigi rispettivamente il 22 e il 27 marzo. L'attaccante, quest'anno 6 reti con la Primavera e alcune convocazioni in prima squadra, è alla sua prima chiamata con questa nazionale.