Atletica, premiati i migliori atleti e società del circuito Volumnia Sericap: tutti i nomi

Ripartito con la Maratonina del Campanile di domenica scorsa per l’edizione 2020, il CIRCUITO VOLUMNIA SERICAP, che comprende le 5 gare organizzate dalla Podistica Volumnia Sericap di Ponte San Giovanni, sabato pomeriggio ha premiato atleti e società per l’edizione 2019. Oltre alla Maratonina del Campanile, nell’ordine fanno parte del Circuito la Corsa dello Scopetto, a Castelnuovo di Assisi, la Scarpinata dell’Assunta, a Monteluce, la Cipolla di Cannara in Corsa , a Cannara, e il Cross Vigne Terre Margaritelli, a Miralduolo di Torgiano.

Dopo il saluto del presidente della società, Raffaele Bottoloni, che oltre a ringraziare coloro che hanno preso parte al Circuito ha evidenziato come lo stesso, nato quasi per gioco, sia diventato in poco tempo molto apprezzato dai podisti, il via alla premiazione ufficiale. A salire sul podio del Circuito Volumnia Sericap per il 2019 sono state al femminile Emanuela Varasano, dell’Atletica Capanne, vincitrice seguita al secondo posto da Sara Cortona, Atletica Il Colle, e al terzo posto Marianna Cozzari della Grifo Runners Perugia.

A livello maschile la vittoria è andata a Marcello Cancelloni, Atletica Avis Perugia, seconda posizione per Roberto Marinetti, Gubbio Runners, e terza piazza per Luciano Passeri, Atletica Il Colle. La Grifo Runners Perugia si è imposta tra le società davanti a Atletica Il Colle e Gubbio Runners.