Volley, i Block Devils in campo per la Champions: domani c'è il Tours

Al PalaBarton di nuovo in scena la Champions League. La Sir Colussi Sicoma Perugia domani in campo per la quarta giornata della Pool E della massima competizione per club a livello continentale. A Pian di Massiano arrivano i francesi del Tours VB, con i Block Devils a caccia della quarta affermazione consecutiva nel girone che manterrebbe Perugia in vetta alla classifica e che sarebbe un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale.

Fischio d’inizio alle 20.30 con il PalaBarton pronto ad accendersi per dar manforte ai ragazzi in campo.

“Domani ci aspetta una partita importantissima e molto difficile. Arriva il Tours che a mio avviso è un’ottima squadra, che gioca molto bene e che ci metterà in difficoltà. Dovremo essere bravi a farci trovare pronti ed a portare a casa la vittoria”. Così capitan De Cecco alla vigilia di una partita da affrontare con la massima attenzione per i bianconeri.

Lorenzo Bernardi ha messo in guardia i suoi ragazzi sulle insidie del match e sul gioco molto ordinato del Tours, squadra che difende tanto, concede poco e sa giocare molto bene in attacco contro il muro piazzato.

Con l’eccezione della defezione di Berger, tutti a disposizione i Block Devils in vista di domani con probabile conferma della formazione tipo con De Cecco ed Atanasijevic in diagonale, Ricci e Podrascanin centrali, Leon e Lanza (ballottaggio con Hoag, ex della partita al pari dell’olandese del Tours Van Rekom) schiacciatori e Colaci libero.

Il Tours, da oggi a Perugia, si presenta con tre punti all’attivo e si gioca probabilmente al PalaBarton le ultime chance di passaggio del turno.

Il tecnico Duflos dovrebbe presentarsi al via con lo spagnolo Trinidad De Haro (ex Roeselare) al palleggio, il lettone Egleskalns opposto, il nazionale francese Chinenyeze e l’ucraino Teryomenko al centro, l’albanese Husaj (nella stagione 2013-2014 a Piacenza) in coppia con il camerunense Wounembaina in posto quattro e l’intramontabile Henno (ex Roma, Forlì, Cuneo e Civitanova) nel ruolo di libero.

È il lettone Egleskalns il pericolo pubblico numero uno per Perugia. Numeri importanti per l’opposto del Tours, quinto nella speciale classifica dei bomber della fase a gironi con 58 punti (proprio dietro ad Atanasijevic, e Leon rispettivamente terzo con 62 e quarto con 59) e terminale principale in attacco per il regista Trinidad De Haro. Colonna portante della squadra poi il libero Henno, più forte degli anni che passano (classe ’76) grazie ad una qualità tecnica e ad un istinto innato nei fondamentali di seconda linea.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR COLUSSI SICOMA PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Bernardi.

TOURS VB: Trinidad De Haro-Egleskalns, Chinenyeze-Teryomenko, Husaj-Wounembaina, Henno libero. All. Duflos.

Arbitri: Blaz Markelj - Jorg Kellenberger

Arbitro di riserva: Ilaria Vagni