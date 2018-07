Il Personaggio - E' perugina la grande speranza delle arti marziali, in due giorni due medaglie pesanti: oro e argento

Non è neanche maggiorenne ma è già una campionessa consolidata, specializzata in arti marziali dove ci vuole testa e cuore più che la forza. La peruginissima Anna Rongione in questo fine settimana è riuscita a piazzare due grandi risultati che valgono due medaglie pesanti: oro in quanto Campionessa Italiana di JU-JITSU specialità NEWAZA...u18. Il giorno prima ha conquistato l'argento per la specialità Fighting sfiorato l'oro per soli 2 punti di differenza.

Il campionato si è svolto a Cattolica. Anna nel 2017, indossando la maglia azzurra della Nazionale, ha ottenuto il terzo posto al Campionato Europeo a Bucarest 2017 mentre al Mondiale ad Atene è arrivata 4. Ha iniziato ha 14 anni presso la palestra di Ponte Felcino GAM situata nel complesso piscina Thebris. Il team di Anna è composta dai maestri-allenatori Paolo Donnari, Riccardo Sellari, Adolfo Lizzi. La campionessa perugina si potrà godere per poco le due medaglie conquistate dato che due nuovi grandi appuntamenti sono imminenti: a settembre l'Open internazionale ad Atene e ad ottobre gli Europei a Bologna.

Gallery