I campioni d'Italia della Sir pronti per la nuova stagione: parte la campagna abbonamenti, tutti i prezzi

Da lunedì 23 luglio, a partire dalle ore 12 con l’inizio della prelazione per i vecchi abbonati, sarà infatti possibile acquistare l’abbonamento stagionale per gli incontri casalinghi dei Block Devils, chiamati a difendere il Triplete conquistato la passata stagione. Due le formule ideate dalla società bianconera per non perdersi neanche un pallone dei ragazzi di Lorenzo Bernardi:

ABBONAMENTO TOTAL: L’abbonamento Total dà diritto a tutte le partite casalinghe stagionali della Sir Safety Conad Perugia di SuperLega compresi i playoff, i quarti di finale di Coppa Italia e tutta la Champions League compresi i playoff. Per un massimo di ventisette gare.

ABBONAMENTO REGULAR SEASON: L’abbonamento Regular Season dà diritto alle tredici gare casalinghe di regular season della SuperLega, a tre partite di Champions League (le tre partite della fase a gironi) ed ai quarti di finale di Coppa Italia. Per un totale quindi di diciassette gare. Nell’abbonamento non sono compresi gli eventuali Playoff di Champions League ed i Playoff Scudetto. L’abbonamento Black non dà diritto a prelazione per i Playoff di Champions League ed i Playoff Scudetto.

Punti vendita degli abbonamenti. Gli abbonamenti stagionali saranno in vendita presso l’Outlet della Sir Safety System (Santa Maria degli Angeli, Via dei Fornaciai 9) dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 ed il sabato mattina dalle ore 9:30 alle ore 12:30, nei punti vendita vivaticket della provincia di Perugia abilitati all’acquisto e online direttamente dal sito www.vivaticket.it. Vendita abbonamenti ridotti. Sarà possibile acquistare l’abbonamento ridotto, sia in prevendita che nella successiva vendita libera, unicamente all’Outlet della Sir Safety System presentando un documento del minore.

Prelazione vecchi abbonati 2017-2018. Dal 23 luglio fino al 19 agosto i vecchi abbonati della scorsa stagione godranno della prelazione per riconfermare il loro abbonamento presentando il vecchio al momento dell’acquisto con annesso documento di riconoscimento. Tali abbonamenti potranno essere acquistati presso l’Outlet della Sir Safety System, nei punti vendita vivaticket della provincia di Perugia abilitati all’acquisto e online su www.vivaticket.it. Chi dei vecchi abbonati volesse riconfermare il proprio posto con l’abbonamento Total potrà farlo in tutti i punti vendita indicati. In caso invece volesse acquistare l’abbonamento Regular Season dovrà, per esigenze tecniche, recarsi unicamente presso l’Outlet della Sir Safety System. Per esigente particolari contattare la segreteria al numero 075/8043737. Si precisa che i posti numerati per gli abbonati 2017-2018 saranno tenuti fino a tutta la durata della prelazione, dopodiché messi in vendita liberamente. Per esigenze organizzative gli abbonamenti acquistati in prelazione potranno essere ritirati dietro comunicazione societaria entro la prima partita di campionato prevista il 14 ottobre.

Vendita libera. A partire da lunedì 20 agosto alle ore 15:00 sarà aperta la vendita libera delle tessere presso l’Outlet della Sir Safety System, nei punti vendita vivaticket della provincia di Perugia abilitati all’acquisto e online su www.vivaticket.it.

Per esigenze organizzative gli abbonamenti acquistati in vendita libera acquistati on-line e nei punti vendita bookingshow abilitati potranno essere ritirati dietro comunicazione societaria entro la prima partita di campionato prevista il 14 ottobre.

Prezzi degli abbonamenti Total stagione 2018-2019. Di seguito tutti i prezzi delle tessere stagionali (suddivise in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 1.003,00

Ridotto (4-14 anni): € 703,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 803,00

Ridotto (4-14 anni): 563,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 658,00

Ridotto (4-14 anni): € 458,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 658,00

Ridotto (4-14 anni): € 458,00

CURVA BLOCK DEVILS

Intero: € 448,00

Ridotto (4-14 anni): € 313,00

GRADINATE II° ANELLO

Intero: € 448,00

Ridotto (4-14 anni): € 313,00

Prezzi degli abbonamenti Regular Season stagione 2018-2019. Di seguito tutti i prezzi delle tessere stagionali (suddivise in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 603,00

Ridotto (4-14 anni): € 423,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 478,00

Ridotto (4-14 anni): € 333,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 408,00

Ridotto (4-14 anni): € 283,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 408,00

Ridotto (4-14 anni): € 283,00

CURVA BLOCK DEVILS

Intero: € 238,00

Ridotto (4-14 anni): € 168,00

GRADINATE II° ANELLO

Intero: € 238,00

Ridotto (4-14 anni): € 168,00

Prezzi degli biglietti stagione 2018-2019. Di seguito tutti i prezzi che saranno in vigore per ogni singola partita (suddivisi in base al settore del PalaBarton ed all’eventuale riduzione):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: € 40,00

Ridotto (4-14 anni): € 28,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: € 35,00

Ridotto (4-14 anni): € 24,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: € 30,00

Ridotto (4-14 anni): € 20,00

DISTINTI LATERALI

Intero: € 30,00

Ridotto (4-14 anni): € 20,00

CURVA BLOCK DEVILS

Intero: € 18,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00

GRADINATE II° ANELLO

Intero: € 18,00

Ridotto (4-14 anni): € 12,00