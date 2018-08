Alo Junior Club di Perugia la finale scudetto del tennis under 13: "In futuro punteremo ancora di più sui tornei giovanili"

Perugia, con i suoi due circoli storici, sta sempre di più prendendo piede nel mondo del tennis che conta a livello di Atp ma anche in fatto di tornei giovani. Ottima l'organizzazione dello Junior Tennis che ha ospitato il campionato italiano unde 13 di tennis. E questo è solo l'inizio:“Ci impegneremo anche in futuro ad ospitare ulteriori eventi di questa importanza – hanno spiegato il Maestro Stefano Lillacci, insieme al Maestro Francesco Vazzana, a Roberto Tarpani e Andrea Grasselli gestore dello Junior Tennis Perugia -. Perché il nostro circolo da sempre punta sul settore giovanile ed intende proseguire su questa strada”.

IL TORNEO - E’ il maceratese Filippo Mazzola il nuovo campione italiano Under 13. Allo Junior Tennis Perugia il talento marchigiano, quinta testa di serie della rassegna, ha battuto in finale 63 62 il ravennate Federico Bondioli conquistando l’ambito Tricolore. Applausi a scena aperta anche per il finalista, che partito dalle qualificazioni con una grinta straordinaria è riuscito ad approdare all’atto conclusivo della manifestazione, dove ha ceduto all’avversario tra gli applausi del foltissimo pubblico presente. Il titolo italiano del torneo di doppio Under 13 è andato invece alla coppia lombarda Alessandro Versteegh-Matteo Ceradelli che ha battuto nella finale il tandem pugliese-campano Fabio De Michele-Filippo Sorbino.

ORGANIZZAZIONE MADE IN PERUGIA - “Siamo davvero felici per l’andamento di questo torneo – ha detto il presidente dello Junior Tennis Perugia Roberto Tarpani -. Un grazie a tutto lo staff che ha consentito il perfetto svolgimento della manifestazione, ai nostri associati ed agli sponsor che da sempre ci sostengono”. “Abbiamo visto un ottimo livello di tennis – ha continuato durante le premiazioni il direttore del torneo Andrea Grasselli -. Possiamo veramente essere soddisfatti perché questi ragazzi hanno dimostrato di avere delle doti tecniche e temperamentali degne di essere sottolineate”.

Alle premiazioni hanno preso parte il presidente del Coni Umbria Domenico Ignozza, il presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Roberto Carraresi, il vice presidente del comitato regionale umbro della Federtennis Maurizio Mencaroni. Riconoscimenti sono andati al giudice arbitro Pietro Celli, all’assistente giudice arbitro Enrico Brensacchi, alla componente dello staff arbitrale Laura Montenovo, al responsabile federale Under 13-14 Massimo Valeri, all’arbitro della finale di singolare Vincenzo Mantucci ed all’arbitro della finale di doppio Luca Minelli.

RISULTATI - Finale singolare: (5) Mazzola b. (3) Bondioli 63 62

Finale doppio: (4) Versteegh/Ceradelli b. (7) Sorbino/De Michele 62 16 106

Giudice arbitro: Pietro Celli. Assistente Giudice Arbitro: Enrico Brensacchi