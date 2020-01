Campionati italiani di danza assoluti 2020: a Foligno oltre 1000 atleti in gara

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PerugiaToday

La nuova stagione sportiva della FIDS entra nel vivo con i Campionati Italiani Assoluti 2020. Mancano pochi giorni al taglio del nastro con il primo appuntamento riservato agli atleti delle discipline Boogie Woogie, Breaking, Combinata Caraibiche, Combinata Dieci Balli, Danze Standard, Danze Latino Americane e con le gare IPC del settore paralimpico. Da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio al PalaPaternesi di Foligno scenderanno in pista oltre 1.000 atleti.

Il dancefloor umbro aprirà le porte alle categorie competitive giovanili Under 35 che gareggeranno nelle discipline sportive di alto livello agonismo riconosciute dal CIO ed inserite nei World Games come specialità olimpiche nelle categorie previste dalla federazione internazionale WDSF. I migliori atleti classificati per ogni disciplina sportiva, infatti, comporranno il primo gruppo di atleti che andranno a formare il Club Azzurro della FIDS, ovvero gli atleti che avranno l’onore di rappresentare l’Italia della danza sportiva nelle competizioni internazionali. Il Consiglio Federale della FIDS ha inoltre previsto di riservare oltre 90.000 euro in premi totali che verranno assegnati in base al risultato ottenuto.

«Per la FIDS e per i suoi atleti i Campionati Assoluti sono uno tra gli eventi sportivi fra i più ambiti e prestigiosi della stagione in quanto - ha dichiarato il presidente della FIDS, Michele Barbone - attraverso questo primo appuntamento agonistico l’Italia della danza sportiva, avrà un primo gruppo di atleti Azzurri per le competizioni internazionali. Quest’anno gli Assoluti sono concepiti secondo le nuove disposizioni del Board del CIO che ha stabilito che le discipline in gara inserite nei World Games e fra le specialità Olimpiche avessero un campionato dedicato».