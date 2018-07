"Sei parte di me", ecco la nuova campagna abbonamenti del Perugia calcio: prezzi e sconti per i tifosi "fedelissimi"

La nuova stagione del Perugia calcio è ai nastri di partenza. Aspettando l’11 luglio, data del raduno a pian di Massiano, la società ha intanto presentato la campagna abbonamenti 2018/2019.

Poche le novità per quanto riguarda i prezzi, la società ha messo a disposizioni molte possibilità di sconti e regali soprattutto per i tifosi “fedelissimi”. “Sei parte di me”, questo è lo slogan che Marco Santoboni, il responsabile marketing, ha voluto chiamare - “Con la mia collega Giorgia Mastrini abbiamo scelto questo nome per il suo doppio significato, dove il soggetto principale non è solo il Grifo ma allo stesso tempo lo è anche il tifoso”. La campagna parte ufficialmente sabato 7 luglio, in concomitanza con la festa dei 2 anni di vita del museo. Come l’anno scorso la campagna abbonamenti è divisa in due fasi: prima il diritto di prelazione per gli abbonati della scorsa stagione e poi dal 30 luglio la vendita libera. Secondo Santoboni la campagna abbonamenti si prolungherà fino alla seconda, terza giornata di campionato.

IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE

Nel periodo di prelazione il costo intero della curva nord sarà di 145 euro, per gli over 65 e donne di 110 euro, per gli under 14 e chi porta disabilità 90 euro. In gradinata (Tribuna est) il l’abbonamento intero è di 195 euro, il ridotto agli over 65 e donne è di 150 euro, agli under 14 di 130 euro. Sconti anche per le famiglie (genitori + under 14) dal costo di 200 euro. Sconti per universitari e donatori di sangue (Avis provinciale) con 110 euro. In Tribuna Ovest (laterale) il costo intero è di 315 euro, il ridotto di 250 euro, 210 euro per disabili e under 14, il pacchetto family è di 290 euro. Per la tribuna centrale (poltroncina) il costo è di 510 euro, ridotto per donne e over 65 a 410 euro e 350 per under 14 e disabili. Infine per la tribuna vip 700 euro l’intero, 570 euro il ridotto e 490 euro per under 14 e disabili.

Il 30 Luglio sarà invece la data della vendita libera. In curva nord il costo intero è di 155 euro, 120 euro per donne e over 65, 100 euro per under 14 e disabili. In gradinata 215 l’intero, 165 il ridotto, 135 per under 14 e disabili, pacchetto family a 220 euro e per universitari e donatori avis a 110 euro. In tribuna ovest l’intero è di 345 euro, 275 euro per over 65 e donne, 230 per under 14 e disabili, pacchetto family a 320 euro.Tribuna centrale l’intero costa 560 euro, over 65 e donne a 450 euro, under 14 e disabili a 385 euro. Tribuna vip a 77’ euro, ridotto a 625 euro ed infine 540 euro per under 14 e disabili.

Grandi sconti per chi porta nuovi abbonati. “Porta un Grifone” è l’opportunità al tifoso abbonato di usufruire di un ulteriore sconto se porta un nuovo abbonato (a prescindere del settore) . Sia per il vecchio abbonato che per il nuovo abbonato ci sarà il 15 % di sconto. Questa promozione è valida solo nel periodo di prelazione ed è necessario che il vecchio e nuovo abbonato si presentino in biglietteria per presentare la richiesta. Non mancano sconti e regali nello store del Perugia. Con l’abbonamento si potrà ritirare la maglietta della campagna abbonamenti ( T-shirt rossa con lo slogan) e dei buoni sconto di 10 euro per ogni 50 euro spesi nello store.