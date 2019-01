Serie B - Mercato: primo rinforzo per Nesta. Umar Sadiq è biancorosso

E'sbarcato a Pian di Massiano il primo acquisto del mercato biancorosso. Si tratta del giovanissimo, classe 1997, attaccante nigeriano Sadiq Umar. Il giocatore arriva a Perugia a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019. Grazie alla sua notevole altezza, ben 192 cm, sarà di certo utile per le palle area che capiteranno in area. Sadiq è, infatti, un centravanti dal buon piede destro ma anche molto attivo nella finalizzazione delle palla aeree.

Chi è. Dopo le prime esperienze in Nigeria Sadiq viene ingaggiato, su avallo dello Spezia, dalla Lavagnese che milita in serie D nella stagione 2013/2014 ancora poco più di un bambino. Nell'anno successivo passa alla Primavera spezzina dove si laurea capocannoniere grazie al suo notevole talento. A fine campionato passa invece alla Roma, sempre in squadra Primavera, dove viene notato da molti club. A fine stagione viene riscattato dalla stessa Roma e girato in prestito al Bologna. Complice un infortunio, fa il suo esordio in maglia bolognese contro la Lazio in trasferta allo Stadio Olimpico solo il 16 ottobre 2016. Durante la stagione trova poco spazio e una volta conclusa il club bolognese decide di non esercitare il proprio diritto di riscatto e così il giocatore torna a Roma. Nell'estate del 2017 passa al Torino ma dopo solo tre presenze a gennaio torna a Roma che lo cede immediatamente al Nac Breda in Olanda. Anche qui poco spazio e 5 reti segnate e luglio del 2018 è stato dato in prestito alla squadra dei Rangers.

Altre operazioni. Intanto la società è attiva per cercare di puntellare la rosa biancorossa con altri tasselli importanti. Tanto che giovedì potrebbe essere il giorno di Marcello Falzerano, il centrocampista che dovrebbe arrivare a titolo definitivo dal Venezia. Le parti sono accordate e dunque sembrerebbe mancare solo l'ufficialità. A meno di clamorosi colpi di scena, visto che il giocatore è inseguito da molte ptetendenti. La società è poi al lavoro per riportare in biancorosso l'esterno mancino Bruno Martella, in forza ai pitagorici. Per lui l'operazione è più complessa con l'Hellas Verona che sembra decisa ad accaparrarselo a tutti i costi. Proseguono i contatti ma per un eventuale si definitivo ci vorrà tempo. Per le uscite si pensa a trovare sistemazioni per Leali e Moscati che in biancorosso non sembrano avere spazio. Per loro ci sono alternative ma per il momento si attendono offerte adeguate.