Dalla guerra al pallone, la favola di Konate. "Così il Perugia mi ha cambiato la vita"

Ogni calciatore ha la sua storia e diverso è il percorso che ha portato i vari Grifoni a vestire la maglia del Perugia. E una storia decisamente fuori dal comune è quella di Amara Konate, 21enne pupillo di Serse Cosmi che per primo gli ha dato fiducia consegnandogli una maglia da titolare in quella Serie B a cui tre anni fa il giovane guineano non pensava nemmeno lontanamente: "Nel mio Paese c'era la guerra civile e così sono andato via: prima un difficile viaggio verso la Libia e poi la traversata su un barcone fino a Catania. Sono stati momenti bruttisimo, ce l'ho fatta con l'aiuto di Dio e prego ogni giorno per ringraziarlo. Altri compagni sono stati meno fortunati di me".

Dalla Sicilia poi il trasferimento in un centro di accoglienza di Cassino, dove il destino di Konate ha preso una piega imprevista e si è trasformato in favola, costringendolo ad 'abbandonare' il sogno che aveva da bambino per inseguirne un altro di cui si è innamorato presto, correndo dietro a un pallone: "Volevo essere un commerciante come mio padre e a Cassino giocavo a calcio con gli altri ragazzi ma come lo facavo in Africa, per la strada e senza essere tesserato per una società. Dopo un po' però ho iniziato ad allenarmi nella squadra del posto e il procuratore Antonio Altrui mi ha notato, proponendomi poi al Perugia". Da lì un escalation continua: "Ho fatto un provino e ho convinto i direttori Goretti e Pizzimenti, che mi hanno convinto di poter diventare un calciatore e aggregato alla Primavera in attesa del tesseramento: è lì che ho conosciuto il mio amico Kouan. Il Grifo mi ha cambiato la vita".

