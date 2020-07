Cosmi esonerato, capitan Tedesco 'bacchetta' il Perugia: "Non sono d'accordo"

"Non sono d'accordo". Questo il giudizio di Giovanni Tedesco, uno dei capitani storici del Perugia (in biancorosso ha giocato dal 1998 al 2004), sull'esonero di Serse Cosmi comunicato oggi dal club che ha richiamato Massimo Oddo, a cui sarà affidato il compito di salvare il Grifo (ora pericolosamente in zona playout) nelle ultime tre giornate della regular-season.

Tedesco, oggi tecnico reduce da diverse esperienze a Malta e passato anche sulla panchina del Palermo, ha detto la sua rispondendo a un post social di Giordano Baccarelli, conduttore della trasmissione 'Contropiede' su Umbria Tv: "D'altronde qualcosa andava fatto per provare a salvare lquesta stagione (dispiace per Serse )" aveva scritto Baccarelli. "Non sono d'accordo con te, la mia semplice opione. Ciao Giordano" il commento di Tedesco tra quello di altri tifosi. Un post più diretto invece sul proprio profilo, in cui dedica subito un pensiero a Cosmi con cui ha condiviso i fasti dell'epoca gauggiana: "Sempre a testa alta grande mister".