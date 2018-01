Calciomercato Perugia, il punto della situazione: Dossena ai saluti, arriva il difensore Gonzalez

Ultime ore frenetiche all'Hotel Melià di Milano per le trattative del mercato di gennaio. Domani 31 gennaio alle ore 23:00 chiuderanno tutte le operazioni ed il Perugia cerca gli ultimi tasselli per completare la rosa. Intanto è stato ufficializzato il difensore Alejandro Gonzalez che arriva dall'Hellas Verona e che si accaserà a Pian di Massiano con la formula del prestito fino alla fine della stagione con diritto di riscatto.

Chi è. Gonzalez nasce in Uruguay nel 1988 ed inizia a dare i suoi calci al pallone con la maglia del Penarol fino all'esordio nel massimo campionato del suo paese. Dopo diversi cambi di casacca nel 2013 approda in Italia dove viene acquisito dalla società scaligera. Viene però girato prima al Cagliari, poi alla Ternana e nello scorso campionato all'Avellino. In questa prima parte di stagione però non è mai sceso in campo con la formazione veronese. Giocatore comunque di grande spessore che farà comodo alla sqaudra biancorossa.

Attaccante. Il club perugino ha ufficialiizzato anche l'arrivo dell'attaccante Andrea Bianchimano. Il giocatore arriverà tramite un trasferimento a titolo definitivo dalla Reggina ma non prima dell'inizio del prossimo anno. Bianchimano, infatti, resterà in prestito fino alla fine della stagione. L’attaccante alto 1,96 ha indossato le maglie di Olgianatese in Serie D, quella del Milan con la formazione Primavera e poi a partire dalla stagione 2016/2017 quella della Reggina.

Partenze. Intanto per uno che arriva c'è chi lascia la maglia perugina. Si tratta del giovane Alberto Dossena che ha trovato un accordo in Lega Pro con la Robur Siena. Partito con la formula del prestito con diritto di riscatto anche Choe che si è accasato ad Olbia. Ultime ore anche per trovare una sistemazione a Rosati, forte l'interessamento del Pescara, e Zanon non ritenuti più idonei alla causa del Perugia.