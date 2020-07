Grifo nel caos, i tifosi non assolvono nessuno. Il 'tribunale' dei social: "Tutti colpevoli"

Tutti colpevoli, nessuno assolto. Questo il verdetto del 'tribunale' dei social, dove i tifosi - almeno la maggior parte - sui vari gruppi social dedicati al Perugia condedono però almeno le attenuanti a un mito della storia biancorossa come Serse Cosmi, esonerato a tre giornate dalla fine della regulas-season di Serie B, con la squadra scivolata in zona playout e il Grifo nel caos in quella che qualcuno definisce "il festival delle assurdità".

"Sempre a testa alta" è la frase dedicata al tecnico perugino dall'ex capitano Giovanni Tedesco che viene rilanciata da molti, come c'è chi lo ringrazia comunque: "Ciao Serse, sono sicuro che almeno tu il massimo l’hai dato... ". Non tutti però tutti seguono il cuore e i sentimenti: "Con Oddo eri in zona playoff, piccolo particolare" afferma un tifoso, spalleggiato da altri: "Esatto: ognuno può pensarla come crede. poi ci sono i fatti: Oddo ha lasciato la squadra all'ottavo posto, Cosmi al quindicesimo". All'allenatore ponteggiano qualcuno rimproverà poi il post ("Tacere è il mio ennesimo atto d'amore") pubblicato sul proprio profilo Instagram dopo l'esonero: "Le cose bisogna dirle subito e non dopo che ti hanno cacciato" scrive qualcuno, mentre qualcun altro esorta: "Non sono d'accordo Serse, devi parlare".

Come dicevamo però a Cosmi vengono riconosciute diverse attenuanti, come il deludente mercato di gennaio. E qui viene tirato in ballo il direttore sportivo Roberto Goretti: "Senza la Serie A sarebbe una tragedia, disse quello che non ha fatto mercato a gennaio. E se retrocediamo cos'é?" si domanda un sostenitore biancorosso a cui fa eco un "Post quasi muto: acquisto di gennaio...'l fiolo di Barone", riferendosi al calciatore italo-americano (finito poi ko) arrivato a metà stagione insieme al fin qui deludente Rajkovic e a Benzar e Greco che hanno già salutato tutti andandosene via.

E se il 'j'accuse' dei tifosi del Grifo non può risparmiare la squadra ("Cosmi è stato cacciato dai giocatori prima ancora che dal presidente! Non meritava questo sfregio Serse!"), con i calciatori definiti con il sempreverde "mercenari", il più bersagliato dalla critica è Massimiliano Santopadre, 'rimproverato' per le recenti scuse agli arbitri ("Con Gaucci chiedevano scusa loro") e più in generale per la filosofia gestionale: "Non sono gli allenatori a fare la differenza ma le società - scrive un tifoso. C'è chi sa programmare e chi no. Mi dispiace molto per tutto ciò che sta succedendo nel Perugia. Spero che almeno si possa rimanere in B e che qualcuno bussi alla porta di Santopadre e questi lo ascolti. Ad oggi la penso così. In bocca al lupo Massimo e forza Grifo!!!".

In una situazione surreale, con i proclami di Serie A e playoff ormai alle spalle e lo spettro della Serie C mai visto da così vicino in questi anni, c'è infine chi cerca di esorcizzare la paura con l'ironia e il sarcasmo: "Ma se ognun che ariva spacca lo spogliatoio, quanto glie costa ta Santopadre del muratori?". E ancora: "È colpa di BisolI" oppure "Io richiamavo Breda". E l'ansia in vista delle ultime tre sfide di campionato inizia a salire: "Non ci salva manco una chiavetta Usb" scrive un tifoso che poi ammette: "Sdrammatizziamo... da venerdì che sto col magone e manco magno quasi...".

