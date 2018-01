Calciomercato, il nuovo giocatore del Grifo: Dellafiore è del Perugia, ma il mercato resta spento

E' tempo di calciomercato ma per quanto riguarda il Perugia la situazione è abbastanza statica. Nessun movimento rilevante al momento se non l'acquisto dell'argentino Dellafiore che la società ha ufficializzato nel pomeriggio attraverso una nota ufficiale.

"La società AC Perugia Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore classe 1985 Hernan Paolo Dellafiore fino al 30 giugno 2018 con opzione per un ulteriore anno. Hernan Paolo Dellafiore cresce nelle giovanili dell’Inter e a partire dal mese di gennaio 2005 viene ceduto allo Spezia. Il difensore durante la sua carriera indossa le maglie di Treviso, Palermo, Torino, Parma, Cesena, Novara, Siena, Padova e Latina.Dellafiore ha inoltre collezionato diverse presenze con la maglia della Nazionale Italiana U-15, U-16, U-19, U-20, U-21 e 3 presenze nella Nazionale olimpica italiana di calcio". Questo quanto si legge sul sito ufficiale dell'Ac Perugia. Un acquisto, che si spera, si rivelerà utile anche se il ragazzo è reduce da un brutto infortunio al legamento crociato subito nel maggio scorso. Da li per lui nessun ingaggio e nessuna presenza. Di certo un elemento che si rivelerà utile nel lungo perido non nell'immediato come invece il Grifo ha dimostrato di aver bisogno.

Per il resto dovrebbe arrivare a ore, almeno così si dice, anche l'ufficialità per il portiere Lelai direttamente dalla Juventus che ne detiene il cartellino.



Languono invece le altre operazioni sia in entrata che in uscita. Il Perugia ha come priorità Rosati e Falco. Per il primo è più difficile mentre per Falco sembra fatta la strada che porta ad Empoli. Ed in entrata? Nessuna buona nuova. Almeno per il momento. A meno di colpi di scena il Perugia rimarrà così fino alla fine della stagione. Non sembrano esserci, infatti, trattative aperte o comunque intavolate da parte del club di Pian di Massiano. Giornate dunque tiepide che non promettono molto bene vista la fine del girone di andata e il prossimo avvio di quello di ritorno. I biancorossi tornerann in campo sabato contro la Virtus Entella e saranno gli stessi 11 delle ultime non brillanti prestazioni.