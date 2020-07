Da Capri a Roccaporena: vacanze finite per Oddo. Il Grifo ricambia modulo?

Da Capri a Roccaporena: Massimo Oddo tre giorni fa era sull'isola nel Golfo di Napoli a godersi i faraglioni ma le sue vacanze sono già finite, perché adesso ha una 'missione' da compiere. Il Perugia ha infatti esonerato Serse Cosmi che lo aveva sostituito a gennaio, richiamando l'allenatore abruzzese che è ancora sotto contratto (scadenza giugno 2021) per salvare il Grifo, scivolato in zona playout. Una scelta, quella del presidente Massimiliano Santopadre (probabilmente convinto che una parte di giocatori non seguisse più il tecnico perugino), che forse non si aspettava più nemmeno Oddo a tre sole gare dal termine della regular-season di B (racchiuse peraltro tutte nella settimana tra il 24 e il 31 luglio, la prima tra cinque giorni sul campo dell'Entella).

L'ex terzino campione del mondo nel 2006 preparerà questo rush finale nel ritiro di Roccaporena, dove il Grifo ha passato anche i giorni precedenti alla partita poi pareggiata 0-0 al Curi contro la Cremonese. Pochissimo il tempo a disposizione e già una brutta notizia per il 'nuovo' allenatore, perché il terzino sinistro Di Chiara (come riportato oggi dai quotidiani umbri) ha già chiuso la sua stagione dopo l'infortunio muscolare che lo ha messo ko nell'ultimo match. Quasi certo sembra un nuovo cambio di modulo, con l'abbandono del 3-5-2 (che lo stesso Oddo utilizzò però all'andata nella vittoriosa trasferta di Crotone) e il ritorno al 4-3-2-1 su cui era stata impostata la squadra la scorsa estate.