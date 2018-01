Calciomercato, Brighi saluta Perugia: rescisso il contratto con il Grifo

Matteo Brighi non è più un giocatore del Perugia. L'annuncio di poco fa da parte della società che con il giocatore ha trovato la rescissione del contratto in modo consensuale. Le parti, infatti, si sono accordate per una buonuscita che ha liberato entrambi dal vincolo che legava le parti. In rosa dal 15 luglio 2016, Matteo Brighi lascia Perugia dopo aver collezionato tra tutte le competizioni 54 presenze e 4 gol, impegnandosi sempre al massimo e distinguendosi per il rispetto e l’educazione in tutte le occasioni. Per lui adesso inizierà una nuova avventura in Lega Pro tra le fila del Santarcangelo.

Per un Brighi che lascia la società ha pronto il sostituto. Si tratta di Samuel Gustafson che arriva in prestito dal Torino. Il giocatore, classe 1995, ha vestito la casacca granata per una decina di volte durante una stagione e mezzo circa. Il giocatore arriva a Perugia con la formula del prestito secco e già mercoledì potrebbe esserci la firma ufficiale.

Portiere. Dovrebbe finalmente chiudersi anche la vicenda Leali che tiene banco ormai da giorni. Il portiere firmerà direttamente mercoledì con il Grifo e dovrebbe già essere in campo venerdì sera contro il Pescara. Si chiuderà dunque l'annosa questione del portiere con Rosati che dovrebbe accasarsi proprio nella squadra abruzzese capitanata da mister Zeman. Stessa destinazione scelta anche da Falco che con il Grifo ha deciso di chiudere la sua avventura.