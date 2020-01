Calciomercato, Serie A: tutto ruota intorno agli ex grifoni Politano e Spinazzola

Se il Grifo di Serse Cosmi andrà a caccia della Serie A sul campo nel girone di ritorno, Perugia è già indirettamente protagonista del calciomercato dei big. Ad animare la finestra invernale dedicata ai trasferimenti ci sono infatti due ex grifoni come Matteo Politano e il folignate Leonardo Spinazzola (26), al centro di uno scambio tra Inter e Roma che sembrava cosa fatta e che invece rischia di saltare perché i nerazzurri chiedono test fisici più approfonditi per l'umbro fermato quest'anno da alcuni infortuni.

PASSATI DAL GRIFO - Politano ha vissuto a Perugia la sua prima esperienza da professionista, affacciandosi al calcio vero dopo la trafila nel settore giovanile di quella Roma in cui spera ora di tornare: 8 gol in 28 presenze di campionato prima del 'maledetto' doppio playoff poi perso con il Pisa. Dal 'Curi' il fantasista ha comunque spiccato il volo fino ad arrivare in A e in Nazionale, ma il Grifo è stato però un importante trampolino di lancio anche per il folignate Spinazzola, che prima di arrivare a Perugia in B aveva già stato spedito in prestito dalla Juventus all'Empoli, al Lanciano, al Siena, all'Atalanta (che poi lo comprerà dai bianconeri per rivenderglielo successivamente) e al Vicenza. Un lungo girovagare per quello che all'epoca sembrava un talentuoso esterno offensivo incapace di fare però il grande salto. Ci pensò allora Pierpaolo Bisoli a trasformare Spinazzola in terzino a dare una svolta alla sua carriera, tanto che come Politano anche lui alla fine ha trovato il 'posto fisso' in A e raggiunto la Nazionale.