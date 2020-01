Calciomercato, in Scozia sicuri: "Henderson verso il Perugia". E spuntano due 'Cosmi-boys'

Calciomercato solo parzialmente in stand-by per il Perugia, che aspetta di avere le prime valutazioni della rosa da parte del 'nuovo' tecnico Serse Cosmi (domani pomeriggio, 8 gennaio, ripresa degli allenamenti e primo seduta sotto la sua guida) prima di capire come intervenire per rafforzare la squadra. C'è però un'operazione che Roberto Goretti vuole comunque chiudere a breve ed è quella per il difensore centrale, con il direttore tecnico che spera di poter presentare nei prossimi giorni al 'Curi' il 30enne svincolato serbo Slobodan Rajkovic. Un elemento che darebbe ulteriore esperienza alla retroguardia biancorossa unendosi a Gyomber e al convalescente Angella (che nei prossimi giorni tornerà ad allenarsi gradualmente in gruppo), soprattutto se Cosmi deciderà di puntare sul 3-5-2 che fu il suo marchio di fabbrica nell'era Gaucci.

IDEA HENDERSON - Per il resto, come detto, ci sarà da aspettare ma di certo sono mutate le strategie che erano state condivise con Massimo Oddo, con Goretti al momento orientato a prendere un centrocampista piuttosto che il trequartista richiesto dall'ormai ex allenatore biancorosso (il 26enne Ciciretti del Napoli che ora è a un passo dall'Empoli). E proprio per la mediana sul taccuino del Perugia è finito lo scozzese Liam Henderson del Verona che potrebbe arrivare in prestito (come confermano i britannici del 'Daily Record'). Il 23enne mediano in questa stagione ha trovato poco spazio (4 presenze più una in Coppa Italia) in quella Serie A conquistata l'anno scorso dagli scaligeri grazie anche al suo prezioso contributo (28 gare con 3 gol e 3 assist tra regular-season e playoff più altre 2 in Coppa Italia): potrebbe arrivare in prestito.

I 'COSMI BOYS' - Sul fronte uscite infine restano con la valigia in mano Balic (che dovrebbe tornare all'Udinese) e Falasco, mentre si raffredda la pista Entella per Melchiorri che ha diverse richieste in C e qualcuna dalla B. Se l'ex cagliaritano (33 anni compiuti nel giorno della Befana) dovesse partire, potrebbe più avanti essere sostituito con un attaccante dalle caratteristiche diverse e sul sito specializzato 'tuttomercatoweb' è stato accostato al Perugia il nome del 28enne Lores Varela. Prima di tornare in patria al Peñarol nel 2019 (24 presenze, 3 gol e 2 assist nelle varie competizioni), ha giocato praticamente sempre in Italia (93 presenze in B con 5 gol e 9 assist) e può fare l'esterno o la seconda punta nel 3-5-2 come ha fatto proprio con Cosmi ai tempi dell'Ascoli. Un calciatore di categoria attualmente svincolato e che potrebbe dunque rappresentare un'occasione mentre da Frosinone ('tg24.info') si parla di un interesse del Grifo (come del Cosenza) per Nicola Citro, 30enne fantasista del Frosinone che con l'allenatore perugino si è consacrato in B nel Trapani.