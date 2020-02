Calciomercato, Perugia: Balic saluta e va al Dac, corsa contro il tempo per cedere anche Rodin...

L'avventura di Andrija Balic con il Perugia sta per concludersi. Il 22enne regista arrivato la scorsa estate in prestito dall'Udinese su espressa richiesta di Massimo Oddo, che lo aveva allenato in Friuli, come accennato ieri dal direttore tecnico perugino Roberto Goretti sta per lasciare il Grifo per trasferirsi in Slovacchia e secondo quanto riporta 'Sky Sport' la sua destinazione sarà il Dac dove concluderà la stagione sempre in prestito dall'Udinese (attesa solo l'ufficialità) dopo essere finito definitivamente ai margini con l'arrivo in panchina di Serse Cosmi.

AAA, VENDESI RODIN - Corsa contro il tempo inoltre per cedere il difensore Matej Rodin. Il croato arrivato dai bosniaci dello Zeljeznicar di Sarajevo, che la scorsa estate è stato pagato 220mila euro (fonte 'transfermarkt. It') e proprio oggi (13 febbraio) compire 24 anni, sempre secondo 'Sky Sport' dovrebbe tornare in Croazia (dove ilmercato chiude lunedì 17 febbraio) per giocare con la maglia del Varazdin. Resta però da capire ancora la formula del trasferimento, se in prestito o a titolo definitivo.