Calciomercato, Perugia: telenovela Rajkovic, visite ok ma slitta la firma. Il serbo ci pensa...

La trattativa pe con Slobodan Rajkovic sta diventando una sorta di telenovela, che grazie al lungo corteggiamento di Roberto Goretti non ha ancora avuto il lieto fine che il direttore tecnico del Perugia e i tifosi del Grifo si aspettano. Un incessante lavoro 'lavoro ai fianchi' da parte del dirigente perugino, che ha avvicinato tantissimo il 30enne difensore serbo il cui arrivo alla corte del 'nuovo' tecnico Serse Cosmi sembava fatto oggi (giovedì 9 gennaio) quando il centrale svincolatosi la scorsa estate dopo il fallimento del Palermo era sbarcato a Pian di Massiano per le visite mediche.

ALTRE OFFERTE - Era atteso solo l'annuncio ufficiale che invece non è arrivato, un po' come era successo la scorsa settimana con Stefano Colantuono dopo l'incontro con il presidente biancorosso Massimiliano Santopadre e lo stesso Goretti. Ma se alla fine il tecnico di Anzio non ha sostituito l'esonerato Massimo Oddo è perché il Perugia ha alla fine deciso di puntare tutto sull'altro ex grifone Cosmi, stavolta non è il Grifo ad avere il 'pallino' ed è così costretto ad attendere la risposta del calciatore che ha ascoltato proposta biancorossa (due anni mezzo di contratto) ma ha chiesto ancora qualche ora di tempo prima di decidere. Da capire se dietro al temporeggiare di Rajkovic ci sia l'inserimento di qualche altro club, che magari si è deciso a muoversi nelle ultime ore quando ha visto che la trattativa con il Perugia stava per chiudersi, così come bisognerà capire quanto tempo Goretti e Santopadre siano disposti ad aspettare ancora. Di certo pare improbabile che i due mollino la presa proprio adesso che l'obiettivo è vicino, fatto sta che ora - conosciuto da vicino l'ambiente biancorosso, come probabilmente anche l'allenatore e quelli che potrebbero essere i suoi nuovi compagni - la palla al difensore...