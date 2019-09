Calciomercato Perugia: summit col Bologna per Falcinelli

Ultimo giorno di calciomercato (chiusura delle trattative alle ore 22) e il Perugia, dopo aver preso il centrocampista croato Balic (22 anni) in prestito dall’Ufinese, cerca di definire con la stessa formula il ritorno del bomber perugino Diego Falcinelli (28). Secondo quanto riporta Sky Sport proprio in queste ultime ore ha intensificato i colloqui con il Bologna proprietario del cartellino per trovare la quadra (e secondo le ultime indiscrezioni c'è già l'accordo tra i due club): se non arriverà in extremis un’offerta dalla A il ritorno di ‘Dieguito’ potrà materializzarsi davvero. Per il centrocampo poi non è ancora tramontata del tutto la trattativa per Alessandro Deiola (24) del Cagliari e in arrivo c'è anche il baby centrocampista juventino Hans Nicolussi Caviglia (19), mentre in uscita c’è l’accordo con l’Ascoli per lo scambio di portieri Leali-Fulignati (I'estremno difensore biancorosso è già a Milano per firmare il biennale che lo legherà ai marchigiani) e Moscati è vicino al Trapani.